Dinamarca acusa a Rusia de preparar sabotajes contra su industria de defensa

Rusia está preparando "activamente" acciones de sabotaje contra Dinamarca y, en particular, contra su industria de defensa, afirmó el jueves el jefe de contraespionaje danés, Emil Graesholm, a la prensa local.

Según Graesholm, los servicios de seguridad rusos intentan reclutar "daneses completamente normales". Estas misiones pueden consistir, por ejemplo, en tomar fotos, examinar e informar sobre las condiciones de acceso y de seguridad alrededor de una instalación.

"Mencionamos los métodos, porque no es necesario que se parezcan a los de una película de espías", subrayó en declaraciones al diario danés Berlingske.

Desde 2024, Dinamarca ha señalado que la amenaza rusa se había fortalecido dado su apoyo a Ucrania.

Este no es el único país aliado de Kiev que acusa a Moscú de injerencia.

Alemania acusó esta semana a Rusia de estar detrás del incidente con un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig en agosto y el ataque contra un puesto eléctrico cerca de una central térmica el martes.

La Unión Europea anunció el miércoles que había convocado al máximo representante diplomático ruso tras el incidente de Leipzig. Berlín por su parte anunció medidas de represalia contra Rusia.