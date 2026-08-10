Dos aviones de línea evitan por poco una colisión en el aeropuerto de Sídney

El regulador australiano de seguridad del transporte anunció la apertura de una investigación tras una colisión que por muy poco fue evitada este domingo por la mañana entre dos aviones de línea en la pista del aeropuerto de Sídney, en un incidente que dejó un herido.

Un avión Airbus A320 de la aerolínea de bajo costo Jetstar, que se aprestaba a despegar en un vuelo nacional, tuvo que frenar bruscamente para evitar chocar con un enorme Boeing 777 de Qatar Airways que estaba siendo remolcado, según el Australian Transport Safety Bureau.

Una foto publicada por los medios locales muestra a ambos aparatos en la pista del aeropuerto más concurrido de Australia, con el imponente Boeing muy cerca del costado derecho del Airbus.

"Un miembro de la tripulación del A320 resultó herido y se constató la existencia de daños entre el tren delantero del B-777 y el remolcador de aviones" como consecuencia del frenazo brusco de las dos aeronaves, detalla el comunicado del organismo.

Jetstar precisó que su empleado herido se desplazaba por la cabina en el momento del frenazo y tuvo que ser atendido por una ambulancia.

"Nuestra aeronave seguía las instrucciones del control aéreo cuando los pilotos se vieron obligados a frenar con fuerza después de que otro aparato apareciera muy cerca", detalló un portavoz de la compañía.

Qatar Airways, en cambio, no comentó el incidente.

Según los primeros elementos disponibles, el vehículo que remolcaba el Boeing no habría seguido las instrucciones del control aéreo, precisó a la AFP un responsable al corriente de la investigación bajo condición de anonimato.

El ente regulador indicó que está recabando los datos de ambos aviones, así como del control aéreo, y entrevistando al personal implicado.

El incidente provocó retrasos en el aeropuerto de Sídney, según el organismo que supervisa el sector aéreo.