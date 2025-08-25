Dos muertos por intensas lluvias en el centro de México

Dos personas murieron en la ciudad mexicana de Querétaro (centro) como resultado de las intensas lluvias que se registran en distintas zonas de México, informaron este sábado autoridades locales.

Un reporte de protección civil de esa localidad detalló que poco antes de la medianoche del viernes se localizaron dos cuerpos sin vida en una zona que resultó fuertemente afectada.

"Fueron arrastrados por aguas pluviales. Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales", señalo un reporte oficial.

Querétaro, capital del estado del mismo nombre y conocida por su arquitectura colonial, siguió este sábado afectada por las intensas lluvias, que causaron distintos daños y llevaron a las autoridades federales a activar un plan militar de atención de emergencias.

En Ciudad de México, también afectada por las precipitaciones, el aeropuerto Benito Juárez, uno de los más transitados de América Latina, interrumpió brevemente sus operaciones por problemas de visibilidad.

A mediados de agosto, la terminal aérea y zonas aledañas quedaron inundadas, lo que provocó un caos por la cancelación de vuelos mientras varias familias perdieron sus pertenencias.

Este año ha sido particularmente lluvioso en gran parte de México, sobre todo en la capital, donde se han registrado las tormentas más copiosas desde 1952, según los registros oficiales.

Junio fue el tercer mes más lluvioso desde 1985, según la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua). Expertos atribuyen estos fenómenos al cambio climático.