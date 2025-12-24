Dos policías rusos mueren en una explosión en Moscú

Dos policías rusos murieron en una explosión nocturna en Moscú cuando intentaban detener a una persona sospechosa, informó el miércoles el Comité de Investigación local.

El estallido ocurrió cerca del sitio donde días atrás fue asesinado un general ruso.

"Un aparato explosivo fue detonado" cuando los policías se acercaron al sospechoso que se encontraba cerca de su vehículo de servicio, indicó un comunicado del organismo, que investiga grandes crímenes.

Un comunicado previo publicado en la plataforma de mensajería Telegram señaló que los investigadores inspeccionaban el sitio y realizaban análisis forenses, incluyendo evaluaciones médicas y de explosivos.

La zona fue acordonada y había una amplia presencia policial, según las imágenes divulgadas por la televisión rusa, que citó a testigos diciendo que la explosión ocurrió a las 01H30 locales (22H30 GMT del martes).

Los hechos se registraron cerca de donde fue asesinado el lunes el teniente general Fanil Sarvarov con un dispositivo explosivo colocado debajo de su vehículo.

Desde que Moscú envió soldados a Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado de varios ataques contra oficiales militares rusos y figuras pro-Kremlin en Rusia y partes ocupadas de su propio territorio.

Ucrania se atribuyó la responsabilidad de algunos de los ataques, pero no se ha pronunciado sobre el incidente del lunes.