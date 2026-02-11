EEUU anuncia la suspensión de vuelos en el aeropuerto de El Paso por "motivos de seguridad"

Todos los vuelos con destino u origen en el aeropuerto internacional de El Paso, en Texas, en la frontera con México, quedan suspendidos durante diez días por "razones de seguridad", indicó el miércoles el regulador estadounidense de la aviación civil (FAA).

"Ningún piloto está autorizado a volar una aeronave en las zonas a las que se refiere este aviso", señaló la FAA en su sitio web.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo sobre El Paso y la cercana localidad de Santa Teresa, en Nuevo México, entró en vigor el miércoles a las 06H30 GMT. Concluirá a la misma hora el 21 de febrero.

El comunicado no precisó los motivos de estas restricciones en una de las ciudades más importantes para el tránsito entre Estados Unidos y México.

El aeropuerto, que recibió 3,49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025, confirmó su cierre en un aviso a los viajeros publicado en redes sociales.

Todos los vuelos, "incluidos los comerciales, de carga y de aviación general", están inmovilizados en tierra, precisó el aeropuerto, invitando a los viajeros a ponerse en contacto con su aerolínea.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, prestan servicio a este aeropuerto.