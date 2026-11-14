EEUU entregó a Venezuela unos 12.000 millones de dólares por la venta de recursos naturales

Estados Unidos entregó poco más de 12.100 millones de dólares a Venezuela por venta de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales, y buena parte fue gastado en comida y medicinas, según un estimación oficial divulgada este jueves.

Washington tiene una fuerte incidencia en las decisiones económicas de Venezuela desde que derrocó y capturó al presidente Nicolás Maduro en enero pasado.

Entre esa fecha y el 30 de septiembre, "la Cuenta de Custodia de Venezuela recibió depósitos por un total de más de 12.260 millones de dólares provenientes de entidades verificadas y aprobadas que desarrollan actividades autorizadas relacionadas con los recursos naturales de Venezuela", explicó el Departamento de Estado.

Un monto de 168,56 millones de dólares "permanecían en custodia al 30 de septiembre de 2026 para futuros desembolsos autorizados", precisa el Departamento de Estado.

El resto, 12.110 millones de dólares, fue vertido a las arcas venezolanas.

El informe no detalla el destino de todo el dinero entregado a Venezuela producto de la venta de sus recursos naturales, sino de un total de 9.370 millones de dólares.

De ese monto que llegó a manos venezolanas, 35,75% se destinó a comida y productos de consumo, 23% a servicios administrativos, 12,5% a la agricultura, y 5,68% a sanidad pública y compra de medicamentos, estima el Departamento de Estado.

El reporte está fechado el 29 de octubre y fue entregado al Congreso. El Departamento de Estado decidió hacerlo público, explicó una fuente diplomática bajo anonimato en un correo electrónico.

La oposición demócrata ha prometido investigar a fondo el papel de Washington en los asuntos de Venezuela, una vez asuma el control del Congreso estadounidense en enero.

"Menos de un año después de que se abrió la cuenta, este informe ofrece a los representantes electos del pueblo estadounidense un recuento completo y transparente de lo que ingresó, lo que salió y lo que se pagó", aseguró la fuente del Departamento de Estado.

- Múltiples recursos -

"Si bien los depósitos de crudo y productos derivados del petróleo representaron la mayor fuente de ingresos, la cuenta también recibió depósitos aprobados vinculados a transacciones de oro, minerales y fertilizantes", añade el texto.

El 3 de enero Estados Unidos capturó y se llevó del país a Maduro y a su esposa, ambos ahora a la espera de juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico, entre otros.

Esa operación militar precipitó profundos cambios políticos y económicos en el país sudamericano, hasta entonces el principal adversario estratégico de Washington en América Latina a causa de sus vínculos con Irán y Rusia.

El presidente Donald Trump anunció poco después de ese operativo que su gobierno iba a controlar la explotación y venta del crudo venezolano, la principal riqueza del país.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, accedió rápidamente a esa presión y empezó un proceso de reformas legislativas en la asamblea venezolana para reabrir a la inversión extranjera el sector de hidrocarburos, muy debilitado por años de sanciones, corrupción y falta de inversión.

En agosto, Washington dio un paso más y anunció un acuerdo con Caracas que le otorga el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela (20% del total), mediante una compleja operación de inversión en una empresa privada, North American Blue Energy Partners (Nabep).

El secretario de Estado, Marco Rubio, trazó una hoja de ruta en tres etapas para Venezuela: estabilización económica, diálogo entre el gobierno y la oposición y finalización de la transición política con la celebración de elecciones.

Los ingresos por la venta de recursos naturales, anunció Rubio en enero, iban a ser ingresados en cuentas bancarias bajo control del Departamento del Tesoro, primero en Catar y luego en territorio estadounidense.

Ese dinero, aseguró Rubio, solo iba a ser desembolsado a Caracas bajo un control estricto de los proyectos y beneficiarios.

La firma KPMG fue encargada de la auditoría.

El informe de 53 páginas detalla que en julio empezaron a llegar dólares físicos a las arcas del Banco Central de Venezuela.

Luego el dinero fue transitando por bancos venezolanos y utilizado para pagar artículos y servicios.

Entre las compras estatales figuran kits farmacéuticos, equipamiento de diálisis y hemofilia, equipamiento petrolero y el pago de la membresía anual de Venezuela al G-24.