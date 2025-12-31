EEUU impone nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones

Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones entre los dos países, una medida que llega cuando Washington intensifica su presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 10 individuos y organizaciones de Venezuela e Irán por la compra de drones de diseño iraní y los esfuerzos para adquirir sustancias químicas para misiles balísticos, entre otras cuestiones."El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo", dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera."Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial de Irán puedan acceder al sistema financiero de Estados Unidos", agregó Hurley en un comunicado.El Tesoro de Estados Unidos afirmó que los vehículos aéreos no tripulados y su programa balístico "amenazan a Estados Unidos y a personal aliado en Oriente Medio y desestabiliza el comercio en el mar Rojo".Entre los entes sancionados está la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional y su presidente, José Jesús Urdaneta. El Departamento del Tesoro aseguró que la compañía compró drones iraníes."La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región", dijo Thomas Piggot, portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado.Piggot afirmó que la empresa "había contribuido a la venta" de drones de combate "por valor de millones de dólares"."Las organizaciones e individuos designados demuestran que Irán está activamente promoviendo sus vehículos aéreos no tripulados y continúa adquiriendo artículos relacionados con misiles, violando las restricciones de la ONU", añadió.Trump dijo el lunes que Estados Unidos atacó y destruyó un muelle usado por presuntas lanchas del narcotráfico de Venezuela, en el que sería el primer ataque terrestre en la campaña militar contra el tráfico desde América Latina.