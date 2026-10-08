EEUU imputará cargos por tortura contra Nicolás Maduro, según CNN

La fiscalía de Nueva York presentará nuevos cargos contra el depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, por presuntos actos de tortura contra estadounidenses en Venezuela, reportó CNN el miércoles.

Maduro y Flores enfrentan en Estados Unidos varios cargos, incluido tráfico de drogas, tras ser capturados en Caracas en una operación ordenada por Washington en enero.

Ambos niegan todos los delitos que les imputan. El exmandatario de 63 años se considera un "prisionero de guerra".

Los nuevos cargos por tortura están relacionados con la detención arbitraria de una docena de ciudadanos estadounidenses en Venezuela bajo el gobierno de Maduro (2013-enero de 2026), según CNN, que cita fuentes próximas a la investigación.

El reporte dice que los fiscales también están considerando imputar a otras personas por su presunta participación en la tortura de estadounidenses.

Los cargos deben anunciarse el jueves, según CNN.

Consultado por la AFP, el portavoz de la fiscalía del distrito sur de Nueva York rehusó "confirmar o comentar" la información.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro usó el poder del Estado para proteger y promover el tráfico ilegal de drogas y que se alió con cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y Flores se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, sin acceso a periódicos ni a internet, aunque con autorización a algunas llamadas telefónicas con familiares y abogados.

El juicio en Estados Unidos en su contra comenzará el 1 de junio de 2027.

Flores debe comparecer ante el tribunal para una audiencia sobre su petición de pasar de la custodia a arresto domiciliario debido a aparentes problemas cardíacos.

La abogada de casi 70 años "tiene un tema en el corazón muy delicado", dijo el lunes a la AFP Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.