EEUU interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos "interceptó" un petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado, el último golpe en una campaña de presión contra Caracas, informó el gobierno estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como "piratería naval" por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"En una operación antes del amanecer en la mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.

Junto al mensaje fue publicado un video de casi ocho minutos con imágenes aéreas que mostraban un helicóptero sobrevolando justo por encima de la cubierta de un gran petrolero en el mar.

"Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", agregó Noem.

Citando a un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado y a dos personas del sector petrolero de Venezuela, The New York Times informó que la embarcación era un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo, había salido recientemente de Venezuela y se encontraba en aguas del Caribe.

Noem no compartió ninguna información de identificación del tanquero, y no quedó claro inmediatamente si la embarcación interceptada estaba bajo sanciones de Estados Unidos.

El Pentágono refirió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP este sábado.

Venezuela dijo el sábado que Irán, uno de los principales aliados internacionales del presidente Maduro, ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, tras una llamada entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

- "Una batalla contra las mentiras" -

El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses incautaron un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, que, según la secretaria de Justicia de Estados Unidos, estaba involucrado en el transporte de petróleo venezolano sancionado hacia Irán.

Estados Unidos lleva meses construyendo un importante despliegue militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en América Latina, pero con un énfasis particular en Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre la incautación del petrolero en un acto en Caracas transmitido por la televisión estatal, aunque sin mencionarlo específicamente.

"Estamos librando una batalla contra la mentira, manipulación, contra el intervencionismo, la amenaza militar, la guerra psicológica y el terrorismo psicológico", dijo Padrino, y agregó que eso "no nos va a intimidar".

Actualmente hay 11 buques de guerra estadounidenses en el Caribe: el portaaviones más grande del mundo, un buque de asalto anfibio, dos buques de transporte anfibio, dos cruceros y cinco destructores.

Caracas considera la operación como una campaña para expulsar a Maduro —a quien Washington y muchos países consideran un presidente ilegítimo— y para "robar" el petróleo venezolano.

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre. Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques, que han dejado más de 100 muertos.