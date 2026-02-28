EEUU lanza ataques "de gran envergadura" contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país inició ataques "de gran envergadura" contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló.

En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que "la hora de su libertad está al alcance de la mano".

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", añadió.

Además, les recomendó que por el momento, "permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes".

A los jefes militares iraníes, incluyendo los Guardianes de la Revolución, Trump les propuso deponer las armas si quieren "inmunidad". De lo contrario afrontarán una "muerte segura".

De acuerdo con Trump, Teherán había "rechazado todas las oportunidades" de renunciar a la bomba atómica en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos en las últimas semanas.

Irán intentaba "reconstruir su programa nuclear" y quería "desarrollar misiles de largo alcance" que habrían sido susceptibles de alcanzar territorio estadounidense.

"A los miembros de los Guardianes de la Revolución Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo hoy que deben deponer las armas y tendrán inmunidad total o, en caso contrario, enfrentarse a una muerte segura", amenazó.

Trump apuntó que Irán era culpable de "terrorismo de masas" en múltiples ocasiones desde la revolución islámica de 1979 y aseguró que "no lo toleraremos más".