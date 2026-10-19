EEUU reactiva al Cuerpo de Marines en su embajada en Venezuela

Estados Unidos reactivó el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en su embajada en Caracas, un paso clave tras la reanudación de operaciones consulares en Venezuela en marzo, informó este sábado la delegación diplomática en sus redes sociales.

Con la presencia del grupo de marines se restablece formalmente el protocolo estándar global de protección (Marine Security Guards), para las instalaciones diplomáticas y personal de Estados Unidos en Venezuela.

Tras siete años de interrupción, la embajada estadounidense en Caracas reabrió sus puertas en marzo, a la par del restablecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. Este giro político se produjo tras la captura de Nicolás Maduro en enero en una intervención militar estadounidense.

Desde entonces, Delcy Rodríguez, a cargo de la presidencia interina de Venezuela, ha encabezado la nueva etapa de relaciones bilaterales con la administración de Donald Trump.

El Departamento de Estados y el Cuerpo de Marines mantienen una "alianza histórica de seguridad en nuestras instalaciones" en todo el mundo, señaló la embajada.

"Otro paso para fortalecer las relaciones entre EEUU y Venezuela", agregó en su cuenta en Instagram.

Militares estadounidenses han aumentado su presencia en Venezuela desde enero, inicialmente con simulacros de evacuación en mayo y, posteriormente, con misiones de ayuda humanitaria coordinadas por el Comando Sur tras los terremotos que afectaron a Venezuela en junio.