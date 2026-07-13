EEUU realiza los primeros pagos a víctimas del "Síndrome de La Habana"

El gobierno de Estados Unidos ha realizado por primera vez pagos de compensación al personal afectado por el llamado "Síndrome de La Habana", la misteriosa dolencia denunciada por diplomáticos estadounidenses en la capital cubana.

En un comunicado difundido el viernes, el Departamento de Defensa afirmó que está "dando prioridad a la atención del personal afectado y ha desembolsado casi 3 millones de dólares en compensaciones, lo que representa los primeros pagos de la Ley Havana efectuados bajo cualquier administración presidencial".

El Síndrome de La Habana se reportó públicamente por primera vez en 2016, cuando diplomáticos estadounidenses en la isla comunista informaron que se habían enfermado y que escuchaban sonidos agudos durante la noche, lo que desató especulaciones sobre un ataque de una entidad extranjera mediante un arma de sonido no identificada.

Posteriormente, el personal de embajadas en China, Europa y la capital estadounidense, Washington, reportaron otros síntomas como hemorragias nasales, dolores de cabeza y problemas de visión.

En 2017, Estados Unidos retiró a los empleados no esenciales de su recién reabierta embajada en La Habana y expulsó a diplomáticos cubanos debido a las enfermedades, especulando que la causa era la guerra electrónica microondas u otras formas.

Sin embargo, en una señal de distensión y cambio en las prioridades políticas, el gobierno del expresidente Joe Biden reabrió en 2023 la oficina de inmigración de Estados Unidos en La Habana, cerrada durante el episodio.

A comienzos de 2025, una evaluación de inteligencia estadounidense indicó que era "muy improbable" que un adversario extranjero estuviera detrás de los síntomas.

"El Departamento seguirá poniendo énfasis en la transparencia y la integridad científica para lograr resultados validados, mejorar la atención a las personas afectadas y adaptarse a un entorno operativo dinámico", señalaron responsables de Defensa en el comunicado del viernes.