EEUU reclama la liberación "inmediata" de la Nobel de la Paz birmana Suu Kyi

Estados Unidos exigió el viernes la liberación inmediata de la exlíder birmana Aung San Suu Kyi, que se encuentra bajo arresto domiciliario por orden de la junta militar gobernante.

"Seguimos exigiendo su liberación inmediata e incondicional", declaró un portavoz del Departamento de Estado a la AFP.

El jefe de la junta militar birmana, recientemente convertido en presidente, ordenó el jueves que la exlíder, condenada a cinco años de prisión, cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario.

En un comunicado emitido por su oficina, el nuevo jefe de Estado, Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe de Estado de 2021 contra el gobierno de la premio Nobel de la Paz, anunció la conmutación del resto de la condena a arresto domiciliario.

Aung San Suu Kyi, de 80 años, sigue gozando de popularidad en su país, y su familia expresa con frecuencia su preocupación por el deterioro de su salud.

"Instamos al régimen a que garantice que Aung San Suu Kyi tenga acceso adecuado a la atención médica", dada su delicada salud, añadió el portavoz.