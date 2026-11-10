EEUU retira aviones de una base británica por una amenaza iraní

Estados Unidos evacuó el lunes varios aviones militares estacionados en la base aérea británica de Mildenhall, en el este de Inglaterra, tras recibir una amenaza procedente de Irán, informó el martes el diario The Wall Street Journal.

Por su parte, la cadena de televisión británica Sky News señaló que la mayoría de los aviones fueron enviados a bases situadas en Alemania y España.

Según la información del periódico económico Wall Street Journal, dos aviones cisterna estadounidenses estacionados en la base de Mildenhall fueron desviados hacia Alemania el lunes por la mañana.

Después, otros aviones de reabastecimiento presentes en la base fueron trasladados también a Alemania, igualmente el lunes, así como a otras instalaciones.

Sky News, por su parte, informó que nueve aviones cisterna y tres aeronaves Osprey despegaron de la base de Mildenhall, en el condado de Suffolk, el lunes a última hora de la tarde y durante la noche.

La naturaleza exacta de la amenaza está siendo objeto de deliberaciones entre las autoridades estadounidenses, escribe The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas al caso.

Hace un mes, Estados Unidos ya había retirado bombarderos estacionados en otra base británica, en Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había justificado esta retirada por la existencia de "amenazas" procedentes de personas "vinculadas a Irán".

Aquella salida de los bombarderos se produjo después de un incidente cerca de la base, que llevó a la imputación de dos ciudadanos británicos a finales de octubre por delitos contra la seguridad nacional.

Uno de ellos está acusado de haber ayudado a un servicio de inteligencia extranjero, que, según la policía, sería el iraní.

Donald Trump afirmó el domingo que una reanudación de la guerra con Irán es "muy improbable".

El lunes, Trump añadió que ve un "impulso positivo" hacia un acuerdo para poner fin a la guerra.