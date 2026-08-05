EEUU revoca la visa a la embajadora brasileña por un pulso diplomático con el gobierno Lula

Estados Unidos anunció este martes que revocó la visa a la actual embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, debido a la falta de beneplácito para su embajador nominado ante Brasilia.

La presidencia de Brasil calificó horas después la medida como una "escalada de medidas hostiles" por parte del gobierno de Donald Trump.

La decisión no implica que Ribeiro Viotti deba abandonar el país. La funcionaria puede permanecer en Estados Unidos a la espera de que se supere el impasse diplomático, explicó un alto responsable del Departamento de Estado en conferencia telefónica con periodistas.

"No es lo mismo que expulsar a la persona fuera del país. Significa que puede permanecer aquí pero sin visa, y que su visa será restablecida si se restablece la situación y le dan beneplácito a nuestro embajador escogido", señaló la fuente diplomática bajo condición de anonimato.

"Si va a haber limitaciones para los diplomáticos de una de las partes, se aplicarán de manera recíproca. Dicho esto, esa no es la situación en la que estamos interesados", insistió.

Fuentes diplomáticas brasileñas consultadas por la AFP rehusaron confirmar si la embajadora, en el cargo desde 2023, sigue en la capital estadounidense. El 22 de julio participó en un evento en Washington.

Trump eligió el 1 de junio a una destacada personalidad republicana del estado de Florida, Daniel "Danny" Perez, como nuevo embajador en Brasilia.

Su confirmación ante el Senado ha quedado postergada por la falta de ese "plácet" que dan los gobiernos anfitriones, antes de recibir a un embajador.

La fuente diplomática del Departamento de Estado explicó a los periodistas que el gobierno Trump comprendió que ese beneplácito "probablemente será retrasado hasta después de las elecciones" presidenciales brasileñas.

- "Escalada deliberada" -

Brasilia, de su lado, "repudió" la medida y la calificó como "parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivadas por razones ideológicas", en una nota divulgada por la presidencia.

Según el derecho internacional, Estados Unidos debió haber esperado el visto bueno del gobierno brasileño antes de hacer pública la candidatura de Perez, que se encuentra "en análisis", detalla el mensaje.

Ambos países mantienen relaciones tensas desde 2025.

El pasado 25 de julio, Brasil denegó visas a dos funcionarios que pretendían reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de las presidenciales.

Fue "un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional", según la presidencia brasileña.

Las elecciones de octubre en el gigante sudamericano se anuncian reñidas, y enfrentan al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el hijo del expresidente (2019-2022) encarcelado Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ha acudido varias veces a Estados Unidos, y fue recibido, aunque de forma privada, por el propio Trump en el Despacho Oval.

Para Brasilia, "resulta evidente también el interés injustificado (de Washington) en interferir en las próximas elecciones".

- Tensiones -

En plena oleada de triunfos conservadores en América Latina, los comicios de Brasil adquieren un significado especial en el pulso diplomático entre los dos gigantes del continente.

El gobierno de Trump impuso este mes dos rondas de aranceles comerciales a productos brasileños, que se sumaron a otras sanciones contra la potencia sudamericana implementadas por Washington desde el año pasado.

"Quien quiera venir de afuera a meterse en las elecciones brasileñas, ya le voy avisando: se va a llevar muchos golpes", alertó Lula recientemente en un acto en Sao Paulo.

"Concedemos una gran importancia a la relación con Brasil. Respetamos al pueblo brasileño y a cualquier gobierno que ellos elijan libremente mediante elecciones libres y justas", enfatizó la fuente del Departamento de Estado en teleconferencia.

Lula fue recibido por Trump el pasado 7 de mayo en la Casa Blanca, y ambos hicieron votos para despejar las tensiones bilaterales.

Pero el recelo mutuo persiste, y el gobierno Trump mantiene una agresiva política comercial que va más allá de Brasil e incluso de América Latina, con los aranceles como arma negociadora.

Trump cree además que su influencia política es beneficiosa para sus aliados en la región, y aunque mantiene las formas, busca sin rodeos prestar apoyo a los candidatos conservadores afines en todos los países.

Lula se opone a la agenda de supremacía de Trump, y critica sin ambages su deseo de provocar otro vuelco político en Cuba, como ocurrió en Venezuela.