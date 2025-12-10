EEUU sanciona a una red que recluta a exmilitares colombianos para combatir en Sudán

Estados Unidos anunció el martes que impuso sanciones a una red transanacional que según dijo recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.

La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la "peor crisis humanitaria" del mundo según la ONU.

El mes pasado, el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, pidió al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, pero los intentos de negociar la paz han fracasado repetidamente a lo largo del conflicto.

El martes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó a cuatro personas y cuatro entidades.

Las medidas apuntan contra una red transnacional que "recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños" para luchar para las FAR, según un comunicado.

"Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, citado en el texto.

Uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que también tiene ciudadanía italiana y reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar "un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán".

También fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, quien ha estado involucrada en su gestión.

Las últimas sanciones también apuntaron a otros grupos y sus gerentes.

Estas sanciones impiden esencialmente el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material.

"La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos", dijo el Tesoro estadounidense.

En enero, el Departamento de Estado dijo que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.