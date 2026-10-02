EEUU suspende servicios consulares y Australia cierra embajada en Brasil, antes de los comicios

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil y Australia cerró su embajada este viernes por "preocupaciones de seguridad", a dos días de las elecciones presidenciales brasileñas.

"Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia durante este período no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos", indicó la misión de Estados Unidos en Brasil en un comunicado.

La embajada australiana anunció de su lado que estará cerrada este viernes también por "preocupaciones" de seguridad.

Ninguna de las dos delegaciones dio detalles sobre los motivos del cierre ni cuándo retomarán la atención.

La suspensión se da dos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentarán fundamentalmente el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que acompaña los comicios del gigante sudamericano "muy de cerca".

Por su parte, Lula ha dicho que su homólogo no debe "meterse" en las elecciones de su país.

Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado contra Lula al final de su mandato, entre 2022 y 2023, es aliado de Trump.

El jueves la Procuraduría General de Brasil pidió que la fiscalía y la policía investiguen un supuesto plan de Estados Unidos para financiar causas de ultraderecha en Brasil denunciado por el diario británico The Guardian.

Una falsa alerta de bomba frente a la sede de la corte suprema obligó a la policía a cerrar varias calles del centro de Brasilia el jueves en la noche. El tribunal se encuentra cerca de la embajada estadounidense.

Aunque las autoridades descartaron que hubiera un explosivo en la zona, la seguridad de la misión diplomática fue reforzada con una patrulla tras el incidente, constató la AFP.