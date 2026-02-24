El ascenso de la hermana de Kim Jong Un en Corea del Norte

Kim Yo Jong, hermana menor y lugarteniente del líder norcoreano Kim Jong Un, se perfila como una de las figuras más poderosas de Corea del Norte tras su último ascenso, con un papel destacado en la diplomacia de este país capaz de fabricar bombas nucleares.

Los medios estatales anunciaron su nombramiento como directora de departamento en el Comité Central del Partido de los Trabajadores, puesto equivalente a una cartera ministerial, según los especialistas.

El congreso del Partido de los Trabajadores, inaugurado el 19 de febrero, da una idea del funcionamiento político de Corea del Norte. Se considera una tribuna que permite a Kim mostrar su control del poder.

En este congreso también se asignó un papel destacado a una hija del dirigente, Ju Ae. Según los servicios de inteligencia surcoreanos la adolescente aparece como posible heredera de Kim Jong Un en un país que hasta ahora nunca estuvo dirigido por una mujer.

Sobre la hermana del líder, la información escasea. Se sabe que hizo declaraciones fuertes sobre política exterior contra Corea del Sur y Estados Unidos.

Calificó al gobierno del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol como "perro fiel" de Estados Unidos. Pero su tono se suavizó desde la llegada al poder el año pasado en Seúl de Lee Jae Myung, que busca mejorar las relaciones con el Norte.

Nacida en 1988, según el gobierno surcoreano, Kim Yo Jong es una de los tres hijos nacidos de la unión entre el exlíder Kim Jong Il y su tercera pareja conocida, la exbailarina Ko Yong Hui.

- Experimentada -

Al igual que Kim Jong Un, estudió en Suiza y luego ascendió rápidamente en la jerarquía desde el momento en que su hermano heredó el poder tras la muerte de su padre en diciembre de 2011. Además mantiene un vínculo especial con él porque ambos son hijos de la exbailarina.

"Kim Yo Jong es una de las pocas personas en las que Kim Jong Un puede confiar y en quien puede apoyarse", estima Ahn Chan il, investigador originario de Corea del Norte.

Hizo su primera aparición oficial en los medios norcoreanos en 2009, acompañando a su padre en una visita a una universidad agronómica. Después fue una figura habitual en el entorno de Kim Jong Il hasta su muerte. En las fotos del funeral aparece en un lugar destacado, justo detrás de Kim Jong Un.

Durante el viaje en tren de 60 horas de su hermano para asistir a la segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, en febrero de 2019 en Hanói, fue vista llevándole un cenicero cuando bajó a fumar en un andén.

Pero "también ocupó funciones oficiales durante las cumbres entre Kim y Trump en Singapur y Hanói", subraya Ahn Chan-il, lo que la convierte en una dirigente "experimentada y curtida".

Pyongyang nunca divulgó oficialmente información sobre su situación matrimonial o posibles hijos. Raras imágenes difundidas el año pasado por los medios estatales la mostraban asistiendo a una exposición artística acompañada de dos niños pequeños.

- Primera en el Sur -

Kim Yo Jong apareció en la escena internacional en 2018, cuando asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Se convirtió así en la primera integrante de la dinastía en viajar al Sur. Se escrutó entonces su enigmática sonrisa, su vestimenta, su escritura...

El responsable de la delegación olímpica norcoreana, que también era el jefe de Estado protocolario del país en ese momento, le cedió el asiento de honor cuando llegaron a Seúl para mantener breves conversaciones con altos cargos surcoreanos. Muchos vieron en ello una señal de su estatus.