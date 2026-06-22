El candidato izquierdista de Colombia llama a "la calma" tras las protestas contra el triunfo de la ultraderecha

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, llamó el lunes a la "calma" a sus seguidores tras las protestas contra el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, y exigió al presidente electo no amenazarlo.

En uno de los balotajes más reñidos de la historia, Cepeda perdió el domingo por menos de un punto porcentual contra el abogado millonario que se hace llamar "El Tigre".

Tras el triunfo del jurista respaldado por Donald Trump, miles de personas salieron a protestar en Bogotá y Cali, donde quemaron banderas de Estados Unidos y chocaron con la policía antidisturbios.

"Mi llamado es a guardar la calma y la tranquilidad, porque ese es nuestro talante", dijo Cepeda en una rueda de prensa.

"Mantengamos en este momento un comportamiento en este sentido ejemplar", añadió el senador y defensor de derechos humanos de 63 años.

También rechazó las declaraciones de De la Espriella el domingo por "irrespetuosas" y "desobligantes".

Ante miles de seguidores en la caribeña Barranquilla, el abogado que ganó por primera vez un cargo público amenazó a su rival si llegaba a "estimular la violencia".

"Doctor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y le digo algo. El tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido en las urnas", dijo en medio de una ovación.

Cepeda respondió el lunes: "A nosotros que no nos amenace. Se lo digo con toda claridad. Nosotros somos, lo dije ayer en mi intervención, un movimiento político muy numeroso".

"Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no, que no nos venga a amenazar, no nos asusta, ni sus rugidos, ni sus alaridos", añadió.

De la Espriella amasó apoyos con un discurso vehemente contra la izquierda que llegó por primera vez al poder de la mano del actual presidente Gustavo Petro.

Lenguaraz y desfachatado, llegó a decir que iba a "destripar" al "cáncer" de la izquierda, en un país donde la persecución contra esa fuerza ha exterminado a miles de militantes, incluido el padre de Cepeda.