El candidato izquierdista encabeza una nueva encuesta a un mes de las presidenciales en Colombia

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la izquierda gobernante en Colombia, marcha como favorito a un mes de las elecciones del 31 de mayo, según una encuesta publicada el jueves.

El aliado del mandatario Gustavo Petro mantiene la delantera en las predicciones desde el inicio de la campaña electoral, que transcurre en medio de graves alteraciones del orden público por el conflicto armado.

Una encuesta de la firma Guarumo publicada por el periódico El Tiempo indica que Cepeda cuenta con el 38 % de la intención de voto, por delante del abogado de derecha Abelardo de la Espriella (23,9 %) y la senadora opositora Paloma Valencia (22,8 %).

El filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años también aparece como favorito en otras encuestas publicadas en las últimas semanas.

La medición del jueves indica un empate técnico en un eventual balotaje con De la Espriella pero una derrota con Valencia, delfín del influyente exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010).

Si uno de los candidatos consigue más del 50 % de los votos en la primera vuelta, se convertiría en presidente electo.

Después de llegar por primera vez al poder en 2022 con Petro, la izquierda se enfrenta a una nueva prueba electoral en un país golpeado por el repunte de la violencia.

De la Espriella y Valencia son fuertes críticos de la política del presidente Petro de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales, que a cuatro meses del fin de su mandato no avanza.

Guerrillas y grupos de origen paramilitar desafiaron esa voluntad de paz y continuaron operando gracias a las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

El fin de semana unos rebeldes mataron con explosivos a 21 civiles, el ataque más mortal contra la población en décadas.

De la Espriella y Valencia son críticos de la llamada "paz total" de Petro y prometen mano dura contra el crimen si llegan a la presidencia.

La derecha defiende una política de persecución contra los grupos armados como la que aplicó Uribe junto a Estados Unidos al llegar al poder a principios de siglo.

De su lado, Cepeda apuesta por continuar las políticas sociales de Petro que durante su gobierno ordenó un aumento récord del salario mínimo, amplió los derechos de los trabajadores, entre otras reformas de izquierda.