El caso de tres bebés abandonados en Londres y ocho años de investigación

Entre 2017 y 2024, tres recién nacidos, que resultaron ser hermanos, fueron abandonados en parques de Londres. Tras años de investigación, el misterio sigue sin resolverse y la policía parece cerca de rendirse.

Los recién nacidos fueron encontrados por viandantes en septiembre de 2017, enero de 2019 y enero de 2024, en parques cercanos a East Ham, en la periferia este de Londres, barrios con población étnicamente diversa, en los que se mezclan elegantes casas victorianas y viviendas sociales.

La pequeña Elsa, como la llamó el personal del hospital que la acogió, fue encontrada el 18 de enero de 2024, menos de una hora después de su nacimiento, por un hombre que paseaba a su perro.

Roman fue encontrada el 31 de enero de 2019, en otro parque situado a menos de dos kilómetros de distancia.

Envuelta en una manta, antes de una nevada, sus llantos llamaron la atención de los transeúntes.

Harry, el primer bebé, fue descubierto el 17 de septiembre de 2017, a un kilómetro del lugar donde se encontró a Roman.

La investigación comenzó en 2017 y se intensificó tras el hallazgo del tercer bebé.

Pero la policía de Londres considera que ha "agotado todas las pistas".

- ¿Un cuarto bebé? -

Las fuerzas del orden tocaron las puertas de 400 hogares, revisaron cientos de horas de imágenes de videovigilancia y ofrecieron una recompensa de 20.000 libras (casi 27.000 dólares), sin resultados.

El hallazgo principal se produjo en junio de 2025, cuando las pruebas de ADN confirmaron que los tres bebés eran hermanos.

El investigador a cargo del caso, Jamie Humm, declaró temer que pronto se descubra un cuarto bebé.

El caso genera preocupación por el destino de la madre.

"Como madre, me pregunto cómo alguien puede abandonar a su hijo", comentó a la AFP Charlotte Mallett, residente de East Ham, recordando el frío que hacía el día que la televisión local informó del hallazgo de Roman. El abandono puede ser el resultado de una "situación forzada" y "sin otra salida posible", añade.

Para Kevin Browne, un experto en psicología, que ha trabajado en casos de abandono infantil, la madre podría ser una migrante que, en un clima de hostilidad y expulsiones crecientes, prefiere evitar cualquier contacto con las autoridades.

El hecho de que diera a luz en secreto, arriesgando su vida y la de sus bebés, podría indicar que estaba "aterrada", añadió Brown a la AFP.

- "Una niña maravillosa" -

En este caso, tan "extraño" como "complejo", "al imaginar las circunstancias que podrían haber colocado a la madre en tal situación, uno se da cuenta de que quizá ella también está en peligro", subraya Lorraine Sherr, psicóloga y experta en salud mental del University College de Londres.

El abandono de bebés se ha vuelto tan raro que el gobierno británico ya no recopila estadísticas. Los últimos datos registran ocho recién nacidos abandonados entre 2008 y 2018 en Inglaterra y Gales, según la jueza a cargo del caso de la pequeña Elsa.

En algunos países, como Francia, una mujer puede dar a luz de forma anónima y entregar inmediatamente a su bebé en adopción.

Esa posibilidad no existe en Reino Unido, que tampoco cuenta con "cajas para bebés", a diferencia de algunos estados de Estados Unidos, que facilitan un abandono anónimo.

Harry y Roman, que hoy tienen ocho y seis años, han sido adoptados.

Por su parte, Elsa, que tiene casi dos años, se encuentra en una familia de acogida que recientemente inició un procedimiento de adopción.

Es "una niña maravillosa, rebosante de risas y entusiasmo", según la jueza de asuntos familiares Carol Atkinson, que sigue el proceso.

Las autoridades esperan que los tres niños mantengan vínculos entre ellos al crecer.

Pero probablemente nunca sabrán de sus padres. "Conservarán ese sufrimiento afectivo toda su vida", subraya el experto Kevin Browne.