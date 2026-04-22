El censo de población en India, un desafío a la medida del país

Sukhwinder Kaur combate el sol abrasador de Nueva Delhi mientras avanza puerta por puerta como parte del colosal censo de la India para contar a los más de mil millones de ciudadanos del país más poblado del planeta.

Los agentes del censo como ella, que percibirán en total 212 euros cada uno, están desplegados en todo el territorio de más de 1.400 millones de habitantes para recopilar datos destinados a orientar las políticas públicas.

La primera fase del censo, presentado como el más grande jamás realizado en el mundo y cuyo costo se estima en 1.050 millones de euros, tiene como objetivo contabilizar el número de viviendas, tanto en las megaciudades como en las aldeas más remotas.

En este mes de abril, en el que las temperaturas ya superan los 35 °C en algunas regiones, la tarea es agotadora.

La semana pasada, Kaur, abatida por el calor, sufrió un desmayo. "Regresé a casa, pero volví por la noche, hacia las 23H00", contó a la AFP esta profesora de hindi de 38 años.

Tras llamar discretamente a la puerta de una vivienda de empleados domésticos dentro de una residencia de funcionarios, explica el motivo de su visita a una persona mayor.

"Algunos hablan con educación, otros se comportan de manera extraña", confiesa la treintañera.

- Modesta contribución -

Pero su trabajo como docente es, a su juicio, una ventaja: "Hemos aprendido a tratar con personas muy diferentes", afirma.

La primera fase incluye un cuestionario detallado sobre la vivienda, que abarca desde el número de habitaciones hasta el acceso a internet, pasando por los baños, el suministro de agua y el combustible de cocina.

La segunda fase, a partir del 1 de marzo de 2027, buscará recopilar datos detallados sobre la demografía, la educación y la situación económica y social.

También abordará la delicada cuestión de la pertenencia a una casta que, heredada de la tradición hindú, sigue siendo un elemento determinante de la sociedad india y una fuente de discriminación y desigualdades.

Muchas megaciudades, incluida Nueva Delhi con sus 30 millones de habitantes, enfrentan escasez de agua, alta contaminación del aire y del agua, y albergan enormes barrios marginales superpoblados.

El gobierno afirma que esta primera fase será "una base esencial para una planificación basada en datos y la implementación de programas de protección social y desarrollo".

En Bangalore, la Silicon Valley india situada en el sur, Sheikh Shavali, de 50 años, con la cabeza cubierta por una gorra para protegerse del sol, se abre paso por los estrechos callejones del barrio marginal de Maya Bazaar.

"Este trabajo es mi modesta contribución para ayudar a esta gente. Si los datos se recogen correctamente, podrán implementarse medidas adecuadas para ellos", quiere creer el docente, que al igual que los demás agentes debe visitar entre 20 y 25 hogares al día.

- Aplicación móvil dedicada -

En Maya Bazaar, las alcantarillas están al aire libre y sus habitantes deben recorrer varios cientos de metros para acceder a baños públicos, pero la mayoría de los hogares posee al menos un teléfono inteligente.

Por primera vez, el censo se realiza con una aplicación móvil específica que, sin embargo, sufre fallos.

Para Anandi A., en Bangalore, la aplicación, "fácil de usar", permite "introducir la información de un hogar en cinco a diez minutos".

Punith, que solo tiene un nombre y formó a agentes en esa misma ciudad, explica que en censos anteriores, especialmente el más reciente de 2011, se necesitaban "meses" para estudiar y verificar los datos.

"Ahora, en tres o cuatro horas sincronizo y (...) luego el supervisor aprueba y el censo queda terminado", detalla.

Durante las sesiones de formación de los agentes del censo, a las que asistió la AFP en Bangalore, se les pidió "saludar de manera cortés, identificarse, explicar el motivo de su visita y luego presentar un documento oficial de identidad".

También deben vestir adecuadamente, expresarse con calma e informar a las personas de que sus datos personales están protegidos por la ley del censo.

En caso de negativa, deben proponer volver más tarde en lugar de insistir.