El director de la CIA advirtió a Rusia sobre no atacar a la OTAN, según medios de EEUU

El inusual viaje del director de la CIA a Moscú esta semana fue para disuadir a Rusia de cualquier ataque contra estados miembros de la OTAN, informaron medios de Estados Unidos el miércoles.

El presidente Donald Trump había intentado restarle importancia a la visita de John Ratcliffe.

Sin embargo, el Wall Street Journal y CBS News informaron que el director de la CIA buscaba disuadir a Rusia de atacar miembros de la OTAN, en medio de informes de inteligencia estadounidense que aseguran que Moscú podría buscar poner a prueba la alianza.

Según el Wall Street Journal, Putin podría probar la alianza trasatlántica con un "asalto limitado" en los próximos años.

La Casa Blanca no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios de la AFP sobre el asunto.

Trump dijo este miércoles que el director de la CIA realizó una visita de "semi rutina" a Moscú el martes, y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania.

"Fue una especie de semi rutina. Lamento decepcionar a la gente. Nos gustaría ver el fin de la guerra de Ucrania", declaró Trump en una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.

El multimillonario aseguró que este desplazamiento no estaba relacionado ni con Irán ni con amenazas rusas contra la OTAN.

"No estaba allí por ninguna de esas cosas que usted menciona", dijo, interrogado sobre estos dos temas.

CBS News reportó que durante su visita, Ratcliffe también discutió sobre la guerra con Irán y advirtió de nuevas sanciones si no se reabre el estrecho de Ormuz, citando a varias personas familiares con el asunto.

Ratcliffe viajó a Moscú para discusiones "entre servicios secretos", sin reunirse con el presidente Vladimir Putin, afirmó por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Hasta ahora, los intentos de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, entre ellos la organización hace algo más de un año de una cumbre en Alaska con Putin, han resultado vanos.