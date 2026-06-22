El ejército de Birmania mató a más de 700 civiles en periodo electoral, según la ONU

Más de 700 civiles fueron abatidos por el ejército birmano durante el periodo electoral, entre agosto de 2025 y enero de 2026, anunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos este lunes.

La junta de Birmania organizó elecciones legislativas en diciembre de 2025 y enero de 2026, y las presentó, tras cinco años de régimen autoritario, como un retorno a la democracia.

Pero los comicios no se pudieron celebrar en amplias zonas controladas por rebeldes y, al final, desembocaron en una victoria aplastante y sin oposición de los partidos afines al ejército.

Según "fuentes fiables (...), al menos 702 civiles fueron abatidos en todo el país durante el periodo" electoral, indica el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Una portavoz de ese organismo, Ravina Shamdasani, dijo a la AFP que "esos 702 decesos son imputables al ejército birmano".

"Esto no significa que otros grupos armados no sean responsables de otras víctimas civiles. Estos son los datos creíbles de los que disponemos. Esta cifra no es exhaustiva", añadió la vocera.

El informe señala que "los bombardeos aéreos fueron la principal causa de destrucción y de sufrimiento".

Además, "fuentes abiertas fiables indicaron que grupos armados de la oposición llevaron a cabo ataques que afectaron a civiles, de los que al menos 95 estaban relacionados con las elecciones".

Según el Alto Comisionado hubo más muertes de civiles en dos periodos, en agosto-septiembre de 2025 y entre diciembre de 2025 y enero de 2026, coincidiendo "con el anuncio de las elecciones y con los avances del ejército en el campo de batalla".

Entre las 702 personas muertas, hay 224 mujeres y 153 menores, precisa el reporte.