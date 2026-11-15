El ejército israelí afirma que mató a un comandante de Hamás en el sur de Gaza

El ejército israelí afirmó este domingo que mató a un comandante del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás en un ataque en el sur de la Franja de Gaza, donde Israel intensificó sus bombardeos en los últimos días.

El ejército informó que en la noche del sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interior Shin Bet llevaron a cabo una operación conjunta en el sur de la Franja de Gaza y "neutralizaron" a Samir Abu Younis, comandante de la brigada de Rafah del brazo militar de Hamás.

Una fuente de seguridad palestina informó a la AFP que Younis murió en el ataque dirigido contra él en Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del movimiento islamista, denunció un "cobarde" asesinato en una publicación en Telegram en la que destacó que Younis fue "uno de los comandantes más importantes involucrados en la planificación y supervisión del ataque del 7 de octubre".

En su funeral, en la tarde del domingo, una multitud se congregó en torno a sus restos, envueltos en la bandera verde de Hamás y con un fusil sobre el cuerpo.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Israel lanza habitualmente ataques en el territorio.

Más de 1.600 palestinos han perdido la vida desde el inicio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas confiables por las Naciones Unidas.

Durante el mismo período, el ejército israelí ha informado de la muerte de siete soldados, así como de un contratista civil.