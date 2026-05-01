El ejército israelí mata a un adolescente palestino en Cisjordania

El ejército israelí mató a un adolescente en Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada, informó este miércoles la Media Luna Roja.

"Un niño llegó al hospital de la Media Luna Roja en Hebrón con una herida de bala en el abdomen. Tenía 14 años y fue declarado muerto", dijo la organización. En otro comunicado añadió que fue alcanzado por "balas del ejército israelí".

El ministerio palestino de Salud, con sede en Ramala, identificó al fallecido como Abdel Fatah al Jayat, y afirmó que el adolescente tenía 16 años, y no 14.

La Media Luna Roja indicó que otra persona resultó herida en el muslo por disparos durante la redada.

Preguntado por la AFP, el ejército israelí dijo "verificar" esta información.

La violencia se ha intensificado en el territorio palestino desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023.

Según un recuento de la AFP basado en cifras del ministerio de Salud palestino, las tropas israelíes o colonos han matado al menos a 1.068 palestinos, muchos de ellos combatientes, pero también decenas de civiles en Cisjordania desde entonces.

Las cifras oficiales israelíes señalan que al menos 46 israelíes, incluidos soldados y civiles, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo período.