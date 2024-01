El escándalo de acusaciones falsas en los Correos británicos llega a las urnas

Tras el escándalo de las falsas acusaciones de robos, una ex empleada del servicio británico de Correos ha decidido presentarse a las elecciones legislativas para defender a sus colegas.

Yvonne Tracey, de 68 años, quiere competir en las urnas con una destacada figura de la política británica: el centrista Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, la tercera fuerza política británica por detrás de los dos grandes partidos, el conservador y el laborista.

La indignación creció en el Reino Unido tras la emisión a finales de enero de una serie dedicada al escándalo, y el diputado, precisamente, se encuentra en el ojo del huracán por este asunto.

Davey fue Secretario de Estado responsable de supervisar el servicio de Correos entre 2010 y 2012, y al inicio de su mandato se negó a reunirse con un ex director de una sucursal que encabezó la denuncia del caso.

El ex secretario de Estado se defendió, asegurando que los responsables del servicio de correos le habían mentido sobre el software Horizon, origen de los errores contables que costaron a cientos de directores de sucursales ser procesados y condenados.

"Lamento profundamente que me mintieran de esa manera", se defendió Davey, diciendo que estaba afectado por haber sido engañado.

Pero para Yvonne Tracey, "es increíble" que Ed Davey, quien finalmente acabó reuniéndose con directores de sucursales, no descubriera que algo no funcionaba, por lo que cree que no analizó seriamente lo que estaba sucediendo.

"Dice que le mintieron, para mí eso no es suficiente", dice a AFP esta mujer que a sus 68 años es bisabuela.

- Hacer algo -

Entre 1999 y 2015, más de 700 directores de sucursales fueron condenados injustamente por robo o falsificación de cuentas, debido a problemas de software.

Muchos de los acusados entraron en depresión o quedaron arruinados, algunos fueron encarcelados y cuatro se suicidaron.

La difusión a principios de enero de la serie "Mister Bates versus Post Office" (Bates contra el servicio de correos), que cuenta el escándalo, hizo reaccionar a la opinión pública.

El recuerdo del caso enfureció a Yvonne Tracey, que trabajaba en una oficina de correos en Londres, hasta el punto de tener problemas para conciliar el sueño.

"Despertaba todo el tiempo a mi marido, que me aconsejó que hiciera algo", dice.

"No estoy haciendo esto para convertirme en política, porque no lo soy, sino para que el tema siga captando la atención del público y continuar hasta que se obtenga justicia", añade.

Desde que anunció su intención de presentarse a las legislativas previstas para este año en el distrito electoral de Ed Davey, Yvonne Tracey afirma haberse visto inundada de mensajes de apoyo y de ofertas para ayudarla en su campaña.

- Confianza perdida -

Patrick Spence, el productor de la serie, cree que la emisión hizo crecer un sentimiento de rabia por la falta de atención de grandes empresas y políticos en este tipo de casos.

"La opinión pública se dio cuenta de cómo sufrió la gente sin que se responsabilizara a nadie y piensan que el asunto es escandaloso", señaló. "El país dijo basta", añadió.

El tema sigue siendo actualidad. Las autoridades han iniciado una investigación pública para determinar si responsables de Fujitsu, el creador japonés del software, y de Correos, tenían conocimiento de que Horizon era defectuoso, mientras los directores de sucursales estaban siendo procesados.

El primer ministro conservador, Rishi Sunak, lo calificó como uno de los peores errores judiciales de la historia del Reino Unido y prometió indemnizar "rápidamente" y anular todos los cargos judiciales existentes contra los ex directores de sucursales.

Yvonne Tracey, por su parte, está decidida a seguir con su iniciativa de llevar el caso a las urnas y enfrentarse a Ed Davey, diputado casi de forma ininterrumpida desde 1997. "Las cosas tienen que cambiar", concluye.