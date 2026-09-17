El expresidente brasileño José Sarney sale del hospital tras sufrir una neumonía

El expresidente brasileño José Sarney, de 96 años, recibió este miércoles el alta después de tres días internado por una neumonía, informó el hospital donde se trataba.

El primer mandatario civil de Brasil tras la última dictadura militar "continuará recibiendo atención de forma ambulatoria, con cuidados domiciliares", indicó el Hospital UDI de la ciudad de Sao Luís (noreste), en un comunicado.

Sarney había ingresado el domingo con un cuadro de infección respiratoria y fue tratado con antimicrobianos por vía intravenosa.

Ese día publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer "con cariño, todos los mensajes, oraciones y manifestaciones de amistad" recibidas.

Abogado, político y miembro de la prestigiosa Academia Brasileña de las Letras, Sarney llegó a la presidencia de forma inesperada.

En 1985, cuando los militares dejaron el poder, el Congreso eligió por vía indirecta a Tancredo Neves como presidente y a Sarney como vicepresidente.

Pero Neves murió sin asumir el cargo, lo que llevó a Sarney a ocuparlo entre 1985 y 1990.

Su gobierno estuvo marcado por el proceso que dio origen a la Constitución de 1988, aún vigente, y por la convocatoria de las primeras elecciones presidenciales directas en 29 años, que ganó Fernando Collor de Mello, su sucesor.

Sarney también fue una figura clave en la creación del Mercosur, el bloque comercial que integran además Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Su mandato coincidió con una inflación fuera de control que varios planes económicos no lograron frenar.

Después de dejar la presidencia, fue senador y presidió varias veces la Cámara Alta, hasta su retiro de la política en 2015.