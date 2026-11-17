El fiscal general de Paraguay renunció este martes en medio de las gestiones de la Cámara de Diputados para someterlo a juicio político y de críticas por su actuación en la crisis bancaria, según una carta a la que tuvo acceso la AFP.

En la nota dirigida al presidente Pedro Alliana, Emiliano Rolón Fernández manifestó que su renuncia se enmarca en el "juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados".

El fiscal de 71 años, que ejercía el cargo desde 2023, es cuestionado por su gestión de las investigaciones sobre el banco digital Ueno Bank, motivo por el que diputados de la oposición impulsaban este martes un pedido de juicio político.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos.

La crisis precipitó la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Santiago Peña, acusado de favorecer al banco, con el que mantenía vínculos empresariales.

La presidencia paraguaya confirmó que recibió la nota, sin dar más detalles. Alba Rocío Cantero, de 50 años, ejercerá interinamente las funciones de fiscal general.

Horas antes de la renuncia, el Colegio de Abogados había pedido a Rolón en un comunicado "dar un paso al costado" para "preservar la institucionalidad" del Estado.

Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la presidencia el 6 de noviembre en reemplazo de Peña, quien permanece en detención preventiva y fue trasladado este lunes a una cárcel militar.