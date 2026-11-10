El G7 aboga por "evitar un vacío de seguridad" en Líbano tras la retirada de los cascos azules

Los cancilleres del G7 acordaron "la necesidad de evitar un vacío de seguridad" en Líbano, tras la retirada de los cascos azules de la ONU, declaró el ministro francés, Jean-Noël Barrot, al término de una reunión en París.

Los funcionarios también apoyaron "la necesidad de avanzar rápidamente hacia una nueva arquitectura de seguridad" una vez que expire, a finales de año, el mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el país vecino de Israel, agregó.

Pero Barrot reconoció que no se había logrado ningún avance sobre qué debería sustituir a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul), presente desde 1978 y que actualmente cuenta con unos 7.500 efectivos procedentes de casi 50 países.

Bajo presión de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU votó el año pasado poner fin al mandato de la Finul el 31 de diciembre de 2026. Los cascos azules están desplegados para vigilar el cese de las hostilidades entre Israel y Líbano.

Pero la situación se tensó de nuevo en marzo. El grupo armado libanés Hezbolá arrastró al país en el conflicto regional en Oriente Medio al atacar a Israel, que respondió con masivos bombardeos aéreos y una invasión terrestre que, según Líbano, dejaron más de 4.300 muertos.

"El objetivo es ampliamente compartido: la retirada de Israel, el desarme de Hezbolá y la restauración de un Estado fuerte" en Líbano, aseguró Barrot, que se dijo optimista de alcanzar un consenso.

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio afirmó el lunes que abordó la situación con el presidente francés, Emmanuel Macron, y abrió la puerta a que la sustituta de la Finul sea "una misión civil".