El gobierno chileno suspende las clases en 10 comunas de Santiago por riesgo de temporales

El gobierno chileno declaró este domingo la suspensión de clases escolares el martes en 10 comunas de la Región Metropolitana de Santiago, por la eventualidad de desastres a causa de eventuales temporales, en una zona bajo emergencia.

La Dirección de Meteorología de Chile pronosticó precipitaciones de intensidad moderada a fuerte sobre la capital y otras regiones.

El presidente José Antonio Kast decretó el sábado una "emergencia climática preventiva" para esta semana, desde la región de Coquimbo hasta la región de Bio Bio, centro del país.

El ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que se determinó "suspender las clases en 10 comunas de la Región Metropolitana que a esta hora ya tienen alerta roja por eventualidad de remociones en masa".

Remociones de masa es un término que se refiere al desplazamiento de grandes cantidades de tierra, barro o escombros.

En las 10 comunas residen unos 2 millones de los siete millones de habitantes de Santiago.

Alvarado también dijo que las Fuerzas Armadas están disponibles "para responder en primera instancia ante la emergencia con recursos humanos, equipamiento y maquinarias".

El transporte de pasajeros podrá operar y estar a disposición, si otros sistemas se ven afectados, como el metro.

La semana pasada la Región Metropolitana de Santiago fue azotada por fuertes lluvias e inundaciones.

El temporal ocurrió días después de que se registrara un inusual aluvión en la comuna de Las Condes que dejó seis heridos.

Catalina San Martín, alcaldesa de esa comuna, atribuyó el episodio al fenómeno climático de El Niño.

Las recientes lluvias, inusuales en esta época en la zona central de Chile, se dan en medio de este fenómeno que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico, y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.