El Gobierno español desclasificará los documentos del fallido golpe de Estado de 1981

El gobierno español va a publicar los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando militares nostálgicos de Franco irrumpieron en el Congreso armas en mano contra la incipiente democracia, anunció el lunes el presidente del Gobierno.

"La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", escribió Pedro Sánchez en la red social X.

Según fuentes gubernamentales, esta desclasificación será aprobada el martes por el Consejo de Ministros para entrar en vigor el miércoles.

Los archivos hasta ahora confidenciales estarán a disposición de todo el mundo en la página web oficial de la presidencia del Gobierno (https://www.lamoncloa.gob.es/).

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió, acompañado de varios guardias civiles, en el Congreso de los Diputados, tomando como rehenes a los diputados.

Su imagen alzando la pistola, con tricornio de cuero brillante y espeso bigote, se hizo célebre.

Según Tejero, el intento de golpe de Estado se llevó a cabo "en nombre del rey".

Sin embargo, durante la noche, el rey Juan Carlos, sucesor de Francisco Franco designado por el propio dictador, se dirige a la nación por televisión y declara que la Corona "no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático".

El monarca, que entonces tenía 43 años, pasa la noche llamando a militares para hacer fracasar el levantamiento.

El general Alfonso Armada, considerado cercano al rey, fue condenado a 30 años de prisión por el golpe, acusado de haber querido encabezar un gobierno militar para "enderezar" el proceso de transición democrática, al que muchos militares eran reticentes.

El fracaso del golpe de Tejero acabó convirtiéndose, a su pesar, en "el mito fundacional de la democracia española", estimó Javier Cercas, autor de "Anatomía de un instante", libro de referencia sobre aquellos hechos.

"El 23 de febrero de 1981 concluyen dos siglos de intervencionismo militar" en España, escribió Cercas en un artículo en el diario El País.

Cuando en 2019 el féretro de Franco fue trasladado del gran mausoleo que se había construido a su propia gloria, y trasladado a un cementerio del norte de Madrid por orden del gobierno de Sánchez, el sacerdote que ofició la ceremonia religiosa del traslado no fue otro que el hijo de Antonio Tejero, Ramón.