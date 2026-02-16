El gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, profundiza sus cambios en el gobierno con la eliminación de siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro, informó la prensa local el domingo.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas, por lo que Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal.

La presidenta interina tiene como objetivos realizar cambios ministeriales, una reforma de la legislación petrolera, una histórica ley de amnistía cuya aprobación se prevé para la próxima semana.

Hace un mes, designó al capitán Juan Escalona, escolta de Maduro, al frente del Despacho de la Presidencia, que lleva la agenda presidencial y sirve de nexo con los distintos organismos del Estado.

Una gaceta oficial fechada el 9 de febrero y difundida por medios locales el domingo muestra una "reorganización del funcionamiento" en esa precisa cartera con la eliminación de cinco programas sociales y dos entidades de coordinación e inteligencia del Estado.

Entre ellos, destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 bajo el primer mandato de Maduro para unificar información sobre temas estratégicos como defensa, inteligencia y orden interno.

Oenegés denunciaban con su creación restricciones al acceso a la información en el país.

Eliminó tres programas sociales conocidos como "misiones" creados durante el gobierno de Maduro. Los otros dos programas y un ente suprimidos se crearon y potenciaron con el mandato del popular fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Algunas funciones de los programas eliminados serán reasignadas a otro ministerio, apunta la gaceta oficial.

Las numerosas misiones del chavismo van desde subsidios alimentarios y económicos hasta ayudas en salud, vivienda y educación, pensadas para paliar las necesidades de la población más vulnerable.

Estos programas han sido bandera primero de Chávez y luego de su sucesor, Maduro.

Diversas organizaciones independientes consideran, no obstante, que promueven la opacidad, corrupción y coacción social como parte del aparato represor del Estado.

Rodríguez impulsa modificaciones en el gobierno al tiempo que da un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019.

Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela tras la captura de Maduro, asegura tener una buena relación con la mandataria encargada.

El viernes, el presidente estadounidense dijo que Rodríguez está haciendo "un gran trabajo".