El gobierno y la oposición convocan marchas previas al diálogo político en Venezuela

El gobierno y la oposición en Venezuela convocaron movilizaciones para el martes, previo al inicio de un diálogo político que apunta hacia un eventual llamado a elecciones con el respaldo de Estados Unidos.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de exparlamentarios opositores del período 2015-2020 anunciaron a mediados de julio un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia", que inicia el 1 de agosto.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero luego de la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense y gobierna bajo fuertes presiones de la Casa Blanca.

El representante del chavismo en las negociaciones será el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras que la oposición estará encabezada por la jefa del grupo de exparlamentarios, Dinorah Figuera.

La líder de la oposición, María Corina Machado, aclaró que no participará en esta iniciativa, pero que tampoco la obstaculizará.

Machado permanece en el exilio desde diciembre, aunque ha prometido diversas veces que pronto regresará al país.

Su partido, Vente Venezuela, convocó una manifestación en Caracas para este martes.

En paralelo, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchará el mismo día para conmemorar el natalicio del fallecido Hugo Chávez, líder del movimiento.

"Nos movilizamos mañana para celebrar y recordar a nuestro comandante Hugo Chávez, guía junto a (Simón) Bolívar de esta revolución", dijo en una rueda de prensa del PSUV.

Las concentraciones se realizarán por separado en locaciones distintas de Caracas.

Delcy Rodríguez afronta el descontento en las bases más radicales del oficialismo, que critican su proximidad con Washington. Incluso, chavistas quemaron una bandera de Estados Unidos en una protesta el viernes.