El grupo de jóvenes que lidera las protestas en Marruecos exige la dimisión del gobierno

El recién creado colectivo de jóvenes marroquíes GenZ 212 pidió el jueves la dimisión del gobierno, tras una sexta noche consecutiva de manifestaciones para exigir mejores servicios sanitarios y educativos, que dejan tres muertos.

La demanda se produjo después de que el jueves se celebraran nuevas protestas convocadas por ese movimiento, que nació en la plataforma Discord y del que no se conocen los fundadores.

El grupo GenZ 212, que hace referencia al indicativo telefónico de Marruecos, se describe como un "espacio de debate" sobre "cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción". Afirma actuar por "amor a la patria y al rey" Mohamed VI.

"Exigimos la destitución del actual gobierno por su incapacidad para proteger los derechos constitucionales de los marroquíes y responder a sus demandas sociales", aseguró GenZ 212.

El grupo también exigió la "liberación de todos los detenidos en relación con las protestas pacíficas", algunas de las cuales, sin embargo, se han visto salpicadas por incidentes violentos.

Antes de su sexta noche de movilización, GenZ 212 había subrayado que rechaza "cualquier forma de violencia, de vandalismo o de disturbio".

El primer ministro marroqui, Aziz Akhannouch, lamentó más temprano la muerte de tres personas durante los inéditos incidentes violentos de la víspera.

"Lamentablemente, registramos la muerte de tres personas" tras "los deplorables acontecimientos de los últimos dos días", declaró el jefe del gobierno en su primera intervención desde el inicio de las manifestaciones.

Las protestas empezaron el sábado en el sur del país tras la muerte de ocho mujeres embarazadas que habían sido admitidas en un hospital público para que les practicaran cesáreas.

El primer ministro expresó la voluntad del gobierno de "responder a las reivindicaciones sociales" de los jóvenes y mostró "su disposición a dialogar".

En sus manifestaciones, GenZ 212 corea consignas como "No queremos el Mundial, la salud es prioritaria" o "El pueblo quiere salud y educación".

El reino, que coorganizará la Copa del Mundo de fútbol de 2030 junto con España y Portugal, emprendió grandes proyectos de infraestructura como la construcción de nuevos estadios, la ampliación de la red de trenes de alta velocidad y la modernización de varios aeropuertos.

El jueves, en la capital Rabat, manifestantes con banderas marroquíes exigieron "salud y no solo estadios", según un periodista de la AFP, quien afirmó que no se produjeron incidentes violentos.