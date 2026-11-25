Sequías en el Pacífico, inundaciones en San Francisco y tensiones sobre la economía mundial: el fenómeno climático de El Niño, excepcionalmente fuerte este año, continúa teniendo graves consecuencias en el mundo.

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cada dos a siete años por el calentamiento de las aguas superficiales del centro y el este del océano Pacífico ecuatorial.

Este aumento de temperaturas provoca importantes alteraciones en los patrones de viento, presión y precipitaciones a escala mundial.

Estas son las principales manifestaciones del fenómeno climático esta semana.

- Críticas sequías en el Pacífico -

Las islas Fiyi declararon el estado de desastre nacional mientras que las islas Tonga decretaron el estado de emergencia ante las sequías particularmente fuertes relacionadas con El Niño.

"En todo Fiyi, las familias están preocupadas por la disponibilidad de agua y por los impactos que las condiciones de sequía prolongada tienen en su vida cotidiana", dijo el primer ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka.

Gracias a estas medidas de emergencia, el gobierno puede racionar el agua, ordenar evacuaciones y reasignar fondos públicos. Según medios locales, se han enviado decenas de camiones para abastecer a las aldeas afectadas por la sequía.

- Tormentas y mareas altas en San Francisco -

San Francisco, California, se prepara para mareas que podrían causar graves inundaciones en la ciudad. Se espera que el punto máximo sea el miércoles, en la víspera de Acción de Gracias, un festivo en Estados Unidos.

El Niño, combinado con un sistema de bajas presiones, provoca esta subida del nivel del mar.

"Esta es la época del año en la que el Sol, la Tierra y la Luna literalmente se alinean para darnos las mareas más altas", dijo a la AFP Dial Hoang, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Se esperan inundaciones de casi un metro a lo largo de las costas, y se prevé que las mareas lleguen a su nivel más alto desde enero de 1983. Las próximas mareas altas ocurrirán en diciembre y enero.

- Tensiones sobre la economía mundial -

Daños en las cosechas, aumento en los precios de alimentos y caída en la producción eléctrica: El Niño podría empeorar las perturbaciones que ya se ven en una economía mundial debilitada.

"En general, se puede decir que se trata de un choque negativo de oferta llevado al extremo", que se suma a otros, como la guerra en Oriente Medio, dijo a la AFP Paolo Zanghieri, economista de Generali Asset Management.

La consultora Oxford Economics estima que un episodio intenso podría recortar un 0,6% del producto interno bruto (PIB) mundial en 2027 y un 0,8% en 2028.

- Lo que dicen los científicos -

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés), El Niño se sigue fortaleciendo, pero los científicos ahora estiman que la probabilidad de un evento récord está en alrededor del 60% para los periodos de octubre a enero de 2027, en comparación con el 83% y el 70% en sus proyecciones previas.

Para tener más en cuenta el cambio climático, la NOAA utiliza ahora un índice oceánico específico que mide las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en una zona denominada "El Niño 3.4", restando la temperatura del cinturón tropical.

Estas cifras son inferiores a las del índice oceánico utilizado tradicionalmente, pero se corresponden de manera más precisa con las interacciones entre el océano y la atmósfera responsables de los efectos meteorológicos de El Niño.

- El Niño para las aseguradoras -

De acuerdo con un estudio de la aseguradora Allianz, "El Niño reconfigura más la combinación de catástrofes que aumentarlas de forma uniforme en todas partes". La aseguradora subraya que "el hemisferio Norte es en gran parte el ganador".

"Hasta ahora, el impacto más significativo que hemos observado es la ausencia de ciclones en el Caribe", dijo a la AFP Thierry Léger, director ejecutivo de la reaseguradora Scor.

Y según Allianz, la disminución de los ciclones en el Atlántico se ha traducido en una baja de los siniestros y menos interrupciones en el suministro de petróleo, gas y gas natural licuado en el Golfo de México.

Los países del hemisferio sur, que sufren impactos más graves, suelen contar con una cobertura de seguros muy limitada, si es que tienen alguna.

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