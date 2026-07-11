El incendio del sur de España presenta evolución "favorable" tras quemar 6.600 hectáreas

El mortífero incendio que arde desde el jueves en el sur de España, y que dejó al menos 12 fallecidos en la provincia de Almería, arrasó 6.600 hectáreas pero tuvo una evolución nocturna "favorable", según indicó el responsable regional de Emergencias, Antonio Sanz, este sábado a los periodistas.

"La evolución nocturna ha sido favorable y las condiciones meteorológicas nos permiten afrontar la jornada con mejores perspectivas que ayer", explicó Sanz, afirmando que este será el primer día en el que se pueda "trabajar en ataque al incendio", tras unas jornadas centradas únicamente en la "defensa".

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada en la provincia andaluza de Almería, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones.

Las llamas dejaron también por el momento ocho heridos, cuatro de ellos más graves, y obligaron a desalojar a unas 1.400 personas.

Centenares de bomberos, con medios aéreos y terrestres, trabajan en la zona para sofocar el que es ya uno de los peores incendios de la historia reciente de España.

"La mejor novedad que podíamos tener es que no haya novedad en relación con nuevas víctimas", resaltó el responsable andaluz de Emergencias ante los periodistas.

"La Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador", agregó.

Tal y como ya había hecho la víspera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Sanz se mostró cauto en cuanto a la cifra de desaparecidos.

"Debemos de ser prudentes a la hora de trasladar que existen 23 desaparecidos, no es eso", pidió. "Estamos hablando de personas que sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues".

Por el momento, la Guardia Civil ha recibido siete denuncias de desaparición, indicó, pero hasta que no se realicen las autopsias e identificaciones de los cuerpos encontrados no se podrá establecer un balance definitivo, ya que esas personas podrían formar parte de los fallecidos localizados.