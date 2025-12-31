El izquierdista Mamdani asume alcaldía de Nueva York bajo la sombra de Trump

Zohran Mamdani, joven promesa de la izquierda estadounidense, se prepara este miércoles para asumir como alcalde de Nueva York, un cargo que seguramente lo enfrentará con el presidente Donald Trump.

Tras la medianoche, mientras decenas de miles de personas celebren la llegada de 2026 en Times Square, Mamdani prestará juramento en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan en desuso.

La elección del lugar, una obra maestra arquitectónica, no es casual: refleja su compromiso con la clase trabajadora, dijo su oficina, luego de que el demócrata de 34 años hiciera campaña con la promesa de bajar el creciente costo de vida.

Pero está por verse si Mamdani, prácticamente desconocido hace un año, puede cumplir su ambicioso programa, que prevé congelaciones de alquileres, guarderías infantiles y autobuses públicos gratuitos.

Lo que haga Trump podría ser un factor decisivo. El republicano, también él neoyorquino, ha criticado repetidamente a Mamdani, pero ambos mantuvieron un encuentro sorprendentemente cordial en la Casa Blanca en noviembre.

"No podría haber salido mejor desde la perspectiva de Mamdani", opinó Lincoln Mitchell, analista político y profesor de la Universidad de Columbia.

Pero advirtió que su relación podría agriarse rápidamente.

Un posible foco de tensión serían las redadas migratorias de Trump, mientras Mamdani -de origen indio y quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York- ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes.

Antes de la votación del 4 de noviembre, el presidente también amenazó con recortar la financiación federal para Nueva York si ganaba Mamdani, a quien llamó "lunático comunista". El alcalde electo ha dicho que cree que Trump es un fascista.

- Fiesta de barrio -

Mamdani iniciará su mandato de cuatro años tras jurar ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024.

Luego, el jueves a mediodía en la Alcaldía habrá otra ceremonia de investidura presidida por dos figuras de la izquierda estadounidense, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, y en presencia de 4.000 invitados.

Además, el equipo de Mamdani organizó zonas de visualización del acto en las calles, en una gran fiesta barrial.

Con el nuevo cargo, Mamdani se mudará de su apartamento alquilado en Queens a la lujosa residencia oficial en Manhattan, según dijo, por razones de seguridad.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani se mudó a Nueva York a los siete años y tuvo una crianza de élite, con una trayectoria relativamente breve en política: fue legislador del estado de Nueva York antes de ser elegido alcalde.

Para compensar su falta de experiencia, se rodea de asesores de alcaldes anteriores y del gobierno del expresidente Joe Biden. También ha abierto un diálogo con líderes empresariales.

Defensor de la causa palestina y muy crítico con Israel, Mamdani deberá tranquilizar a la comunidad judía respecto a su liderazgo inclusivo. Recientemente, una colaboradora renunció a acompañarlo en la alcaldía al conocerse que había publicado tuits antisemitas años atrás.