El jefe de la OMS se dice "profundamente preocupado por la amplitud y rapidez" de la epidemia de ébola

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró este martes "profundamente preocupado por la amplitud y rapidez" de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo.

"Convocaremos hoy al comité de emergencias para que nos aconseje sobre recomendaciones temporales", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el segundo día de la asamblea anual de los Estados miembros de la OMS.

La OMS declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia de ébola, que provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En el último medio siglo, el virus ha dejado más de 15.000 muertos en África.

No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote.

La actual epidemia en la República Democrática del Congo (RDC) parece haber causado ya 131 decesos reportados y 513 casos sospechosos, afirmó este martes de madrugada el ministro congoleño de salud, Samuel Roger Kamba.

"Hemos contabilizado aproximadamente 131 casos de decesos" en total y "tenemos aproximadamente 513 casos sospechosos", declaró el ministro a la televisión nacional.

"Todos los decesos de los que informamos son los que hemos detectado en la comunidad, sin decir necesariamente que estén vinculados al ébola", precisó.

De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos.

El anterior balance del ministro de Salud congoleño daba cuenta de 91 decesos y 350 casos sospechosos.

La situación llevó a la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) a declarar una "emergencia de salud pública" continental.

La declaración permitirá, según la agencia, "reforzar la coordinación regional, facilitar la movilización rápida de recursos financieros y técnicos [y] consolidar los sistemas de vigilancia y de laboratorio".

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

En esta región, rica en oro, se producen intensos movimientos de población a causa de la actividad minera.

El virus ya se ha propagado más allá de Ituri y de las fronteras de RDC, con dos decesos reportados en Uganda, según la OMS.

Se trata de personas que habían viajado desde RDC, sin que se haya señalado ningún foco epidémico local.