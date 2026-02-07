El jefe de la ONU alerta de un "colapso" humanitario en Cuba por la falta de petróleo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un "colapso" humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades, dijo su portavoz el miércoles.

"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Cuba, sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Venezuela. Pero ese país cesó sus envíos luego del derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

El presidente Donald Trump ha amenazado a otros países con la imposición de aranceles si tratan de vender petróleo a La Habana.

El lunes aseveró que México dejaría de enviar petróleo a Cuba, a la que describió como "una nación fallida".

Darío Álvarez, asesor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) para América Latina y el Caribe, basada en Panamá, advirtió que "la situación de Cuba no es una situación de este momento", sino "una situación complicada desde hace algún tiempo".

Esa situación "ha venido con impactos acumulados por varios años", explicó Álvarez, que estuvo recientemente de misión en la isla, en una entrevista por teléfono con la AFP.

Recordó que Cuba fue azotada en octubre por el huracán Melissa, que dejó "más de dos millones" de afectados, y que en 2024 también fue castigada "por dos huracanes, en menos de 20 días, un terremoto y dos cortes energéticos" masivos, debido a su precario sistema eléctrico.

El funcionario destacó que, en el caso del huracán Melissa, OCHA tiene "una respuesta en marcha" que incluye la entrega de suministros para la salud, agua y saneamiento, así como "para albergues temporales" y "la seguridad alimentaria".

Sin embargo, "hasta el momento hemos logrado movilizar alrededor del 23%" de los más de 74 millones de dólares que se necesitan, precisó Álvarez.

Subrayó que esas acciones se han visto "retrasadas" por la falta de combustible que enfrenta la isla "desde hace algún tiempo".

"El combustible es un factor clave para todo", porque "lo utilizamos para transportar, para cocinar, para las plantas eléctricas que hemos llevado ahora, para que funcionen los hospitales, centros clínicos, para el bombeo del agua", detalló.

Trump, que ha multiplicado las amenazas contra la isla, también manifestó que desea llegar a un acuerdo con el liderazgo cubano.

bjt-pel-mis-rd/cjc