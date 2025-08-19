El líder conservador de Canadá sella su regreso al Parlamento

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, logró regresar al Parlamento tras obtener más del 80% de apoyo en unas elecciones celebradas en un distrito predominantemente de derecha, según los resultados oficiales publicados el martes.

El resultado, cuatro meses después de que Poilievre perdiera su escaño en una humillante derrota en las elecciones generales, lo prepara para recuperar su papel como líder de la oposición en el Parlamento, donde se enfrentará al primer ministro Mark Carney.

Poilievre iba camino de convertirse en primer ministro en las elecciones de abril hasta que el regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump sacudió la política canadiense con las amenazas de anexión de su vecino del norte.

Los conservadores de Poilievre desperdiciaron una enorme ventaja en las encuestas y los votantes apoyaron a Carney, el nuevo líder liberal, para enfrentarse a Trump.

Además, Poilievre perdió contra un liberal en su propia circunscripción, un distrito del área de Ottawa que había representado durante dos décadas.

Prometió permanecer como líder del Partido Conservador, pero necesitaba un escaño en el Parlamento antes de poder regresar como líder de la oposición.

Un diputado de Battle River-Crowfoot, un distrito rural en la provincia occidental de Alberta, donde predominan los conservadores, ofreció dimitir para que Poilievre pudiera postularse a su escaño.

Según los resultados publicados por Elections Canada, Poilievre obtuvo el 80,4% de los votos, superando ampliamente a su rival más cercano, un candidato independiente que obtuvo solo el 9,9%.

En su discurso de victoria, Poilievre, de 46 años, prometió oponerse a las políticas del gobierno de Carney, que, según él, provocaron una espiral de delincuencia, inmigración e inflación descontrolada.

"Agradezco tener la oportunidad de ser su humilde servidor, de luchar día a día y con todas las fuerzas por la gente de esta región", dijo en un video del discurso publicado en X.

"Pondremos a Canadá primero", afirmó entre vítores y aplausos frente a una gigantesca bandera nacional.

Carney felicitó a su rival. "Trabajando juntos, el nuevo gobierno de Canadá seguirá construyendo un futuro más sólido para todos", declaró en X.

Varios expertos estiman que a Poilievre le resultará difícil hacerse oír en un contexto político muy influenciado por la administración Trump.