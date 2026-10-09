El líder de los ecologistas británicos pierde en una elección parcial clave en Londres

El líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, fue derrotado en una elección parcial considerada una prueba para él y su movimiento en la antigua circunscripción londinense del ex primer ministro Keir Starmer, informó el viernes la agencia de noticias Press Association.

La candidata Sagal Abdi-Wali conservó para el Partido Laborista la circunscripción de Holborn y St Pancras, en el centro de Londres, al término de esta votación organizada tras la salida de Starmer del gobierno a finales de julio.

Polanski, de 43 años, artífice de un espectacular repunte de los Verdes desde su llegada a la dirección del partido en septiembre de 2025, indicó que tenía la intención de seguir al frente de la formación.

"Sí, absolutamente", respondió a una pregunta al respecto de la cadena SkyNews.

Un portavoz del partido, citado por la agencia PA, señaló que atreverse a "librar la batalla contra el Partido Laborista en uno de sus bastiones más seguros demuestra cuánto han avanzado los Verdes".

Abdi-Wali, una representante local muy arraigada en este barrio al que llegó en la década de 1990 como refugiada tras huir de Somalia con su familia, obtuvo el 45% de los votos, por delante de Polanski, quien sumó el 33%.

Un candidato conservador quedó en tercer lugar, seguido por el partido antinmigración Reform UK y luego por los Lib-Dems (centristas), precisó PA.

Desde que Polanski asumió el liderazgo, los Verdes le arrebataron un escaño al Partido Laborista en febrero cerca de Mánchester, lo que elevó a cinco el número de sus representantes en la Cámara de los Comunes.

Las encuestas los mostraron por un tiempo en un empate técnico con los laboristas en varias circunscripciones, gracias a la impopularidad de Starmer, quien finalmente fue reemplazado por Andy Burnham, y a la nueva línea impulsada por Polanski.

Este último ha dado un giro hacia la izquierda a su partido, en particular con un discurso propalestino muy crítico con Israel que ha seducido a quienes se sentían decepcionados con los laboristas.

Sin embargo, su imagen se ha deteriorado a raíz de varias controversias, especialmente por unos comentarios que hizo tras una serie de incendios y intentos de ataques contra la comunidad judía en Londres durante la primavera.

Ahora es el líder de partido más impopular del país, por delante del líder de Reform UK, Nigel Farage, según una encuesta publicada el sábado por el grupo de reflexión More in Common.