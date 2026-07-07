El líder del partido antiinmigración británico renuncia a su escaño para forzar una elección parcial

El líder del partido antiinmigración británico Reform UK, Nigel Farage, anunció el martes su dimisión como diputado para presentarse a unas elecciones parciales anticipadas, en una apuesta de alto riesgo tras semanas de polémica sobre sus finanzas.

"He decidido que la gente de Clacton debe juzgar mis actos", dijo en referencia a la circunscripción del sureste de Inglaterra que ha representado durante dos años.

"Esta será una elección parcial de la gente contra el establishment", añadió en una declaración televisada.

La decisión se da tras semanas de polémica en torno a su situación financiera, luego de que varios medios revelaran que se aprovechó de generosas donaciones hechas por empresarios ricos que omitió informar.

El Parlamento británico abrió en mayo una investigación contra Farage por no declarar una donación de cinco millones de libras (6,6 millones de dólares) recibida antes de presentarse a las elecciones legislativas de julio de 2024.

Según publicó el diario The Guardian a finales de abril, el dirigente de extrema derecha, quien inicialmente había descartado presentarse a los comicios legislativos, cambió de opinión pocas semanas antes de que estos tuvieran lugar, tras recibir esta donación del magnate tailandés-británico de las criptomonedas Christopher Harborne.

Farage, de 62 años, justificó entonces no haber declarado la donación alegando que, al no ser diputado en ese momento, no estaba obligado a hacerlo, ya que se trataba de una aportación "puramente privada" y "en absoluto política".

Pero el Sunday Times reveló el fin de semana que también habría recibido, durante el año anterior a las elecciones, servicios de seguridad, alojamiento y la gestión de su comunicación en las redes sociales, financiados por otro empresario de las criptomonedas, George Cottrell.

Este aristócrata treintañero pasó varios meses en prisión en Estados Unidos por fraude informático.

Los intentos de Farage por defenderse no han hecho sino avivar la polémica, y quien antes era omnipresente en los medios y en las redes sociales, ahora se muestra mucho más discreto.