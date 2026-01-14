El ministro de Defensa de Colombia visita EEUU con una agenda sobre narcotráfico

El ministro de Defensa de Colombia visita Estados Unidos este martes y miércoles para debatir la cooperación en la lucha antidrogas, en momentos en los que ambos gobiernos liman asperezas tras un año de tensiones, informó el Ejecutivo colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par estadounidense Donald Trump, bajaron el tono de las conversaciones en una llamada telefónica la semana pasada, pocos días después del derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

La visita del ministro es una antesala a la de Petro, que se reunirá por primera vez con Trump a inicios de febrero.

El titular de Defensa, Pedro Sánchez, estará en Washington hasta el miércoles, dijo un funcionario a la AFP.

Sánchez se reunirá con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado y asesores de la Casa Blanca para discutir una estrategia bilateral para "derrotar el narcotráfico" y ampliar la cooperación en "inteligencia contra el crimen transnacional", asegura un comunicado de la cartera.

Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro y la certificación a Colombia como aliado antidrogas el año pasado, cuando las relaciones entre ambos gobiernos tocaban sus horas más bajas.

Pero luego de una sorpresiva conversación entre los mandatarios el miércoles pasado que duró cerca de una hora, Petro pasó de ser blanco de amenazas de Trump a proponer medidas militares conjuntas para enfrentar a las guerrillas, y a mediar para buscar una transición pacífica en Venezuela.

Viejo aliado del chavismo, Petro condenó la captura de Maduro el 3 de enero y fue uno de los primeros en denunciar los bombardeos que la precedieron.

Entonces Trump le dijo que debía "cuidar su trasero" y lanzó la posibilidad de una operación similar en suelo colombiano.

El republicano le recriminaba al presidente izquierdista no hacer suficiente para frenar el narcotráfico en Colombia, el mayor productor de la cocaína que consume Estados Unidos.