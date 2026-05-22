El paciente con nuevo caso de hantavirus ingresó en un hospital de Países Bajos

El miembro de la tripulación del crucero MV Hondius que dio positivo al hantavirus mientras estaba en cuarentena en Países Bajos ha sido trasladado a un hospital, informaron este viernes autoridades sanitarias neerlandesas.

"Se ha detectado el virus en una persona que estaba en cuarentena en Países Bajos. El paciente ha sido ingresado en el hospital como medida de precaución y se encuentra aislado", señaló el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM).

La cepa Andes es la variante del hantavirus que puede transmitirse de humano a humano.

A todas las personas evacuadas del barco, que llevaba bandera neerlandesa, a Países Bajos se les realizan pruebas cada semana. El resultado positivo fue confirmado por dos laboratorios independientes, indicó el RIVM.

La persona que dio positivo había estado en cuarentena domiciliaria, según las autoridades, que llamaron a la calma.

"El RIVM entiende que esta noticia pueda suscitar preguntas o inquietud. Sin embargo, la probabilidad de una propagación adicional en Países Bajos sigue siendo muy pequeña", afirmó el Instituto en un comunicado.

Previamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había confirmado que Países Bajos había notificado un caso adicional del hantavirus que surgió en el MV Hondius.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que ahora hay en total 12 casos sospechosos y confirmados, entre ellos tres muertes.

Tedros reiteró que no se habían notificado fallecimientos desde el 2 de mayo, cuando el brote fue comunicado por primera vez a la OMS.

"Seguimos instando a los países afectados a vigilar cuidadosamente a todos los pasajeros y miembros de la tripulación durante el resto del período de cuarentena", dijo en una rueda de prensa.

"Más de 600 contactos siguen bajo seguimiento en 30 países y todavía se está localizando a un pequeño número de contactos de alto riesgo", agregó.