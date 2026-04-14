El papa caminará por la senda de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

El papa León XIV llegó este martes a la ciudad argelina de Annaba, donde seguirá los pasos del influyente teólogo cristiano San Agustín, en el segundo día de su visita al país norafricano.

El pontífice estadounidense se convirtió el lunes en el primer papa en visitar Argelia, la primera escala de su gira a cuatro países africanos, aunque la jornada estuvo dominada por las duras críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El primer día de su visita se vio además sacudido por un doble atentado suicida ocurrido a unos 40 km de Argel, en la ciudad de Blida, y del que las autoridades todavía no hicieron ningún comentario.

Sin embargo, una fuente bien informada confirmó a la AFP que dos kamikazes se inmolaron en esa localidad, en cuyas calles yacían los cuerpos de los atacantes, según un video verificado por la agencia. De momento, no se comunicó si el atentado dejó víctimas.

En Annaba, la antigua ciudad romana de Hipona, León visitó los vestigios del pasado histórico de la ciudad y un centro para ancianos pobres a cargo de monjas católicas.

La ciudad fue el hogar de Agustín, cuyas “Confesiones” es una obra fundamental en la tradición cristiana.

Por la tarde, León celebró misa en la Basílica de San Agustín en presencia de clérigos de toda África.

- Sociedades libres -

El pontífice se ha referido a sí mismo como “hijo” del santo, y es miembro de la orden agustina.

En su primer discurso en Argelia, León rindió tributo a las víctimas de la guerra de independencia de Francia (1954-1962).

También urgió a las autoridades argelinas a “no temer” una mayor participación del público en la vida política, y pidió una “sociedad civil vibrante, dinámica y libre”.

Desde las protestas prodemocracia de 2019 para pedir reformas profundas y más transparencia, grupos de derechos humanos han denunciado la reducción de las libertades y crecientes controles sobre los espacios públicos.

“Las autoridades están llamadas no a dominar, sino a servir al pueblo y promover su desarrollo”, expresó León.

- Sin miedo a Trump -

Pero las exhortaciones del papa a favor de la paz en la guerra en Oriente Medio, desatada a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con represalias contra el territorio israelí y las monarquías petroleras del Golfo, enfadaron a Trump.

Antes del viaje papal, Trump acusó a León de “jugar con un país [Irán] que quiere un arma nuclear”. “No soy un gran admirador” del pontífice, dijo.

Pese a las críticas Trump afirmó que “no hay nada por qué disculparse” y que el papa “está equivocado”.

“No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, declaró el jefe de los católicos a bordo del avión papal.

“Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, expresó.

El lunes por la noche, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, un converso al catolicismo, pidió al Vaticano que se ciña a las “cuestiones morales” y “deje que el presidente de Estados Unidos se ocupe de dictar la política pública estadounidense”.

El papa partirá el miércoles de Argelia para continuar la gira en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.