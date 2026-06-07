El papa León XVI ofició una misa ante más de 1,2 millones de fieles en Madrid

Más de 1,2 millones de personas inundaron las calles del centro de Madrid este domingo para asistir a una misa oficiada por el papa León XIV, quien llamó a renovar la fe católica en su segunda jornada en España.

Llegados desde muy temprano, los fieles desbordaron la emblemática plaza de Cibeles en el corazón de la capital española para escuchar al pontífice oficiar la ceremonia, bajo un cielo azul y un sol brillante.

"He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy", afirmó León XIV.

Primer papa que visita España desde 2011, León XIV estará siete días en este país bastión tradicional del catolicismo en Europa pero donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en los últimos años.

En los setenta, un 90% de españoles se identificaban como católicos, una cifra que cayó al 56,1% en una encuesta de mayo pasado de la institución pública Centro de Investigaciones Sociológicas, según información de la radio y TV públicas españolas (RTVE).

- Fuerza "unificadora" ante las "divisiones -

"Tenemos que ser todos hermanos, todos unidos", dijo a la AFP Edison Castrillón Parra, un colombiano de 39 años que vive en Madrid, que llevaba la bandera tricolor de su país en sus hombros.

Nico Aldeanueva, un hombre de 28 años que se encontraba de visita desde la ciudad estadounidense de Filadelfia, estimó que el papa es "una fuerza muy unificadora en un momento en el que tenemos divisiones en tantos frentes diferentes".

El rey Felipe VI y la reina Letizia, que recibieron al papa el sábado en el Palacio Real de Madrid, se unieron a los fieles en la misa.

Tras la ceremonia, para la que las autoridades prepararon un enorme dispositivo logístico y de seguridad, León XIV encabezó la procesión del Corpus Christi.

Más de 30.000 claveles, en su mayoría amarillos y blancos —los colores de la bandera del Vaticano— adornaron el recorrido.

Al igual que el sábado miles de fieles, incluidos peregrinos de toda España y del extranjero, abarrotaron las calles del centro de Madrid para ver al pontífice llegar a la misa a bordo del papamóvil.

El papa, de 70 años y nacionalidad estadounidense y peruana, tendrá un encuentro el domingo por la tarde con figuras de la cultura, el deporte y la economía.

- "Una humanidad nueva" -

El sábado, medio millón de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron en las zonas aledañas al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid para una vigilia de oración junto al papa, quien les pidió ser la "chispa de una humanidad nueva" ante "la violencia de la guerra y de la mentira".

Antes, en el Palacio Real, el pontífice llamó a poner fin a las "narrativas divisivas y polarizantes" y a las "simplificaciones estériles" en la primera jornada de su visita a España, centrada en la migración, un tema que ha polarizado el debate.

En el vuelo hacia Madrid, el pontífice de 70 años abordó una de las principales cuestiones de su viaje, los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, con cuyas víctimas tiene previsto reunirse.

"Los abusos son una llaga todavía abierta", dijo.

León XIV se desplazará el martes a Barcelona, donde al día siguiente oficiará una misa en la Sagrada Familia, convertida desde hace unos meses en la iglesia más alta del mundo.

El papa finalizará su visita el jueves y viernes en las islas Canarias, principal puerta de entrada a España de migrantes irregulares, donde hará un homenaje a los miles de ellos que han muerto en la peligrosa travesía por el Atlántico.