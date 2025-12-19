El papa nombra al obispo Richard Moth al frente de la Iglesia católica de Inglaterra

El papa León XIV nombró al obispo Richard Moth al frente de la Iglesia católica de Inglaterra y Gales, confiriéndole el título de arzobispo de Westminster, anunció este viernes la institución.

Moth, de 67 años, sucederá el 14 de febrero a Vincent Nichols, que ocupaba el cargo desde 2009 y había sido criticado por su gestión de los abusos sexuales en la Iglesia.

Se estima que en Inglaterra y Gales hay 3,8 millones de católicos, siendo la segunda comunidad cristiana más grande de Reino Unido, después del anglicanismo.

"Hablamos de un resurgimiento silencioso", señaló Moth este viernes en referencia a los informes de que el número de católicos en Reino Unido está aumentando.

"Diría que soy cautelosamente optimista", añadió al respecto, en una rueda de prensa en la catedral de Westminster.

Richard Moth, que nació en Zambia en 1958 y creció en Kent (sureste de Inglaterra), era obispo de la diócesis de Arundel y Brighton desde 2015.

También había sido nombrado obispo de las Fuerzas Armadas en 2009 y está especialmente comprometido con el tema de las prisiones.

El papa había anunciado el jueves el nombramiento de Ronald Hicks, un obispo sensible a las cuestiones migratorias, para sustituir al conservador Timothy Dolan como arzobispo de Nueva York.

El arzobispo de Westminster saliente, Vincent Nichols, de 80 años, estimó que Moth aportará a la "diócesis numerosas cualidades y una experiencia episcopal considerable".

Nichols había presentado su dimisión a los 75 años, como es habitual entre los cardenales, pero el papa Francisco le había pedido que continuara.

Vincent Nichols fue duramente criticado tras la publicación en 2020 de un informe sobre las agresiones sexuales en la Iglesia católica.

El informe acusaba al cardenal de haber "antepuesto la reputación" de la institución frente a casos de algunas víctimas.

Esta investigación independiente también determinó que la Iglesia había incumplido sus obligaciones e incluso tomado medidas para proteger a los presuntos autores, trasladándolos a otras parroquias.

Entre las prioridades de Moth, se cuenta la defensa de los marginados y excluidos, la atención a los presos y la justicia social.

Cuando fue preguntado este viernes sobre el actual debate respecto a la inmigración en Reino Unido, Moth señaló que continuará recordando "que todos, sin importar de dónde vienen, tienen algo que aportar".