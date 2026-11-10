El papa pide servir a la Iglesia pese a la edad o la enfermedad

El papa León XIV evocó este martes en Córdoba su reciente hospitalización al pedir a los miembros de la Iglesia católica argentina que perseveren en su labor pastoral pese a la edad o la enfermedad y que sigan "haciendo lío", como pidió su predecesor Francisco.

"Queridos amigos, recuerden, lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación", dijo el pontífice de 71 años que emprendió una gira sudamericana de 12 días por tres países a menos de un mes de una cirugía por cáncer de pulmón.

"Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", añadió en su encuentro con religiosos en la Catedral de Córdoba, 700 km al noroeste de Buenos Aires, en su tercera jornada en Argentina.

También les pidió que "sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío (...), un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo".

El mensaje evocó el célebre llamado que Francisco pronunció en 2013 durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro, cuando convocó los jóvenes a la acción en la fe católica.

León XIV ofreció el martes una misa en Córdoba ante unos 650.000 fieles en el predio de una fábrica de aviones adonde varios cientos de miles pasaron la noche a la intemperie en vigilia.

El lunes en Buenos Aires otra misa del papa a cielo abierto convocó a 2,5 millones de personas, la más multitudinaria hasta ahora de su pontificado.

En su mensaje ante religiosos, el papa pidió además "servirse de la tecnología" para evangelizar y "ser creativos" en encontrar nuevas herramientas para predicar.

En sus tres días en Argentina, el pontífice ha desafiado con sus discursos las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

- "¡Sean santos!" -

Durante su homilía este martes, el papa pidió a los fieles mirarse en el espejo de los santos argentinos Cura Brochero y Mama Antula. "¡Vayan y sean santos!", exhortó.

Destacó "la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria" de ambos santos argentinos.

El llamado, dijo, se extiende a la vida cotidiana, "en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!", añadió.

Los fieles, muchos de las provincias del norte de Argentina, soportaron una noche fría, envueltos en mantas y acurrucados en sus sillas plegables, para poder asistir a la misa en la mañana.

"Tuvimos frío", dijo envuelta en un poncho la vendedora de muebles Clara Juri, de 65 años, que viajó ocho horas en auto desde Mendoza. Apenas durmió una hora. Su deseo es que el papa le "enseñe a los jóvenes a ser más amorosos, más respetuosos".

Walter Luna, de 46 años, trabaja en la planta automotriz Stellantis en Córdoba, una provincia con fuerte impronta industrial. Fue con su familia a "compartir la fe, la esperanza".

"En el país no estamos unidos", añadió. "Espero que el papa nos ayude a unirnos".

Laura Soda, de 49 años y trabajadora de mantenimiento en la fábrica de aviones, viene de protagonizar una huelga de varios días por sueldos pagados al 60% y baja de actividad. "Hay mucha gente comiendo en la basura porque le quitaron los subsidios", dijo a la AFP.

En su paso por el arzobispado, el papa saludó desde el balcón a una multitud que esperaba su mensaje. "Unidos lo podemos todo", les dijo.

Antes había tenido un cálido gesto al aterrizar en el aeropuerto provincial de Córdoba en la mañana del martes. Allí lo esperaba un centenar de personas, la mayoría niños, a quienes se acercó para estrecharles la mano sin prisa, recibir cartas y regalos y posar solícito para fotografías.

En ese marco un niño de unos diez años dio la nota simpática del día. Tras estrechar con confianza la mano del pontífice, le dijo con picardía: "¡Alto (valioso) anillito, eh!".