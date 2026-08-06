El papa se reúne con jóvenes europeos en su visita a Asís

El papa León XIV fue recibido con vítores por miles de jóvenes este jueves antes de celebrar una misa en la ciudad italiana de Asís, que este año conmemora el 800º aniversario de la muerte de San Francisco.

El pontífice estadounidense visitó la Basílica de Santa María de los Ángeles, construida alrededor de la pequeña capilla donde Francisco de Asís fundó su orden religiosa en el siglo XIII.

Miles de personas de toda Europa que participaban en un evento juvenil en esta ciudad del centro de Italia recibieron al jefe de la Iglesia católica a su llegada a la plaza frente al templo.

"Durante siglos, los franciscanos han fomentado el diálogo y promovido la convivencia pacífica entre católicos, ortodoxos y musulmanes. Hoy en día, mantenerse fiel a esta tradición de cercanía significa nadar contra la corriente", dijo León XIV al responder algunas preguntas seleccionadas de los jóvenes.

"Cada vez más, los cristianos serán llamados a convertirse en artífices de la paz dentro de sociedades que se ven tentadas a poner la religión al servicio de identidades que compiten entre sí", aseguró.

Posteriormente, el pontífice celebró la eucaristía en la basílica donde san Francisco, símbolo de la pobreza, la paz y el diálogo, falleció en 1226.

El santo -quien inspiró al predecesor de León, el papa argentino Francisco- fundó la orden franciscana tras renunciar a su riqueza y dedicar su vida a los más necesitados.

Situada unos 150 kilómetros al norte de Roma, Asís, un importante lugar de peregrinación, acoge este año las celebraciones en honor a San Francisco.

La visita del papa León, su segunda a Asís desde que asumió el papado en mayo de 2025, forma parte de una serie de viajes de verano del líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. También incluirá una visita pastoral a la ciudad italiana de Rímini y a San Marino a finales de este mes.